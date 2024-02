En imágenes: Usher destaca en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LVIII

Usher iluminó Las Vegas con un medley de sus grandes éxitos en el descanso de la Super Bowl LVIII.

Alicia Keys, H.E.R, will.i.am, Jermaine Dupri, Lil Jon y Ludacris hicieron cameos, cantando algunos de los mayores éxitos de Usher y sus duetos más famosos.

Usher interpretó un popurrí de sus éxitos listos para la pista de baile, incluyendo "DJ Got Us Fallin' In Love", "OMG", "Love in This Club" y "Yeah!".

Echa un vistazo a las fotos de la presentación a continuación: