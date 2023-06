Cabras en California ayudan a prevenir incendios forestales; una nueva ley podría eliminar la industria

SAN DIEGO- Cientos de cabras mastican largas briznas de hierba amarilla en una ladera junto a un complejo de casas en expansión. Fueron contratados para limpiar la vegetación que podría provocar incendios forestales a medida que aumentan las temperaturas este verano.

Estos herbívoros voraces tienen una gran demanda para devorar malezas y arbustos que han proliferado en California después de un invierno de fuertes lluvias y nieve que arrasó con la sequía.

“Es una gran fuente de combustible. Si se deja sin domesticar, puede crecer muy alto. Y luego, cuando el verano seca todo, es el combustible perfecto para un incendio”, dijo Jason Poupolo, superintendente de parques de la ciudad de West Sacramento, donde las cabras pastaban en una tarde reciente.

El pastoreo dirigido es parte de la estrategia de California para reducir el riesgo de incendios forestales porque las cabras pueden comer una gran variedad de vegetación y pastar en terrenos escarpados y rocosos a los que es difícil acceder.

Los patrocinadores dicen que son una alternativa ecológica a los herbicidas químicos o las máquinas trituradoras de malezas que generan ruido y contaminación.

Pero las nuevas regulaciones laborales estatales están encareciendo la prestación de servicios de pastoreo de cabras, y las empresas de pastoreo dicen que las reglas amenazan con dejarlos fuera del negocio.

Los cambios podrían aumentar el salario mensual de los pastores de alrededor de $3,730 a $14,000, según la Oficina Agrícola de California.

Las empresas suelen poner a un pastor a cargo de 400 cabras. Muchos de los pastores de California son de Perú y viven en remolques proporcionados por el empleador cerca de los lugares de pastoreo. Los defensores laborales dicen que el estado debería investigar las condiciones de trabajo y de vida de los pastores de cabras antes de hacer cambios a la ley, especialmente porque el estado está financiando el pastoreo de cabras para reducir el riesgo de incendios forestales.

California está invirtiendo fuertemente en la prevención de incendios forestales después de que el estado fuera devastado por varios años de llamas destructivas que quemaron millones de acres, destruyeron miles de hogares y mataron a decenas de personas. Se han utilizado cabras para limpiar combustibles alrededor del lago Oroville, a lo largo de la autopista 101 y cerca de la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan.

“Mi teléfono suena sin parar en esta época del año”, dijo Tim Arrowsmith, propietario de Western Grazers, que brinda servicios de pastoreo a West Sacramento. “La demanda ha crecido año tras año tras año”.

Su empresa, con sede en la ciudad de Red Bluff, en el norte de California, tiene alrededor de 4000 cabras para alquilar para limpiar la vegetación para las agencias gubernamentales y los propietarios de tierras privadas en todo el norte de California.

Sin una solución a las nuevas regulaciones, “nos veremos obligados a vender estas cabras al matadero y a los patios de subastas, y nos veremos obligados a cerrar el negocio y probablemente declararnos en bancarrota”, dijo Arrowsmith.

Históricamente, a las empresas se les ha permitido pagar a los pastores de cabras y ovejas un salario mínimo mensual en lugar de un salario mínimo por hora, porque sus trabajos requieren que estén disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Pero la legislación firmada en 2016 también les da derecho al pago de horas extras. Efectivamente, aumentó el salario mínimo mensual de los pastores de $1,955 en 2019 a $3,730 este año.

Está previsto que alcance los $4,381 en 2025, según el Departamento de Relaciones Industriales de California.

Hasta ahora, las empresas de pastoreo, que han demandado por la ley, han trasladado la mayor parte del aumento de los costos laborales a sus clientes.

Pero en enero, esos costos laborales volverán a aumentar bruscamente. Los pastores de cabras y de ovejas siempre han seguido el mismo conjunto de reglas laborales el año pasado. Pero una agencia estatal dictaminó que eso ya no está permitido, lo que significa que los cabreros estarían sujetos a las mismas leyes laborales que otros trabajadores agrícolas.

Eso significaría que los cabreros tendrían derecho a un salario cada vez más alto, hasta $14,000 al mes.

El año pasado, un proyecto de ley de remolque de presupuesto retrasó ese requisito de pago por un año, pero entrará en vigencia el 1 de enero si no se hace nada para cambiar la ley.

Las empresas de pastoreo dicen que no pueden pagar tanto a los pastores. Tendrían que aumentar drásticamente sus tarifas, lo que haría inasequible proporcionar servicios de pastoreo de cabras.

“Apoyamos totalmente el aumento de los salarios de los pastores, pero $14,000 al mes no es realista. Entonces, debemos abordar eso para permitir que existan estas operaciones de pastoreo de cabras”, dijo Brian Shobe, subdirector de políticas de la Red de Agricultura y Clima de California.

La industria del pastoreo de cabras está presionando a la Legislatura para que apruebe una legislación que trataría a los pastores de cabras de la misma manera que a los pastores de ovejas. Un proyecto de ley para hacerlo aún no ha recibido una audiencia pública.

Lorena González Fletcher, quien dirige la Federación Laboral de California, dijo que los cabreros se encuentran entre los “trabajadores más vulnerables de Estados Unidos” porque tienen visas de trabajo temporales y pueden ser despedidos y enviados de regreso a su país de origen en cualquier momento.

La mayoría de ellos trabajan de forma aislada, hablan un inglés mínimo y no tienen los mismos derechos que los estadounidenses o los titulares de “green cards”.

“Tenemos la responsabilidad como público de garantizar que todos los trabajadores que trabajan en California sean tratados con dignidad y respeto, y eso incluye a estos cabreros”, dijo González Fletcher, quien patrocinó el proyecto de ley de horas extra para trabajadores agrícolas cuando era asambleísta estatal en representación de San Diego.

Arrowsmith emplea a siete cabreros de Perú bajo el programa de visa H-2A para trabajadores agrícolas temporales. Dijo que a los pastores se les paga alrededor de $4,000 por mes y no tienen que pagar comida, vivienda o teléfonos.

“No puedo pagar $14,000 al mes a un empleado a partir del 1 de enero. Simplemente no hay suficiente dinero. Las ciudades no pueden absorber ese tipo de costo”, dijo Arrowsmith. “Lo que está en juego para el público es que su casa podría incendiarse porque no podemos mitigar los incendios”.