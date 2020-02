"Puerto Rico tiembla, pero a nosotros nada nos tumba".

Ese fue el contundente y motivador mensaje del astro boricua Ricky Martin en la apertura de su gira mundial "Movimiento Tour" que arrancó en su natal Puerto Rico, sacudido por un fuerte terremoto el pasado 7 de enero.

El espectáculo, incluyó la participación en vídeo de René Pérez (Residente) y Bad Bunny, entre otros artistas, se extendió por dos horas, pero fue un vídeo denominado "Vegas Movie" que arrancó una de las ovaciones más sonoras cuando se deja ver el cantante al desnudo caminando entre una ducha y el lavamanos en un cuarto de hotel.

El cantante prendió el escenario con "Cántalo", tema que grabó junto a los boricuas Residente y Bad Bunny, siguió con "La bomba", "Bombón de azúcar" y su más reciente éxito "Tiburones" dedicado a la lucha del pueblo puertorriqueño y en cuyo vídeo la modelo principal luce una camisa violeta en contra de violencia de género y un pañuelo verde en el cuello en señal de apoyo al aborto libre y seguro.

“Puerto Rico ¿cómo estás? Llevo muchas semanas trabajando muy fuerte en este espectáculo, en donde no tengo nada planificado. Voy a pararme aquí y hablar con el corazón, de las cosas que me llenan, que me hacen sentir muy compenetrado. Estoy aquí para ustedes. Esta noche vamos a bailar toda la noche si ustedes quieren. Yo voy a dejar mi alma en este escenario, se los prometo que lo voy a hacer. Puerto Rico tiembla pero a nosotros nada nos tumba. Nada nos tumba”, dijo el cantante tras el inicio de la presentación que incluye otros dos conciertos.

Tras la proyección del sensual vídeo en Las Vegas, "Ciudad del Pecado", todo fue movimientos sensuales y bailes seductores en un segmento que incluyó los éxitos “Living La Vida Loca”, “Loaded” y “Shake Your Bon Bon”.

Acto seguido, el intérprete arrancó suspiros y puso a cantar a su fanaticada con una sección acústica que incluyó los temas "A medio vivir", "Te extraño" y "Tu recuerdo" en la que lo acompañó el cuatrista Christian Nieves.

El rítmico montaje, que guarda mucha semejanza con su "All In Las Vegas", continuó con "Lola Lola", "She Bangs", "Nobody Wants To Be Lonely" junto a Cristina Aguilera en vídeo, y "Vuelve".

El otro popurrí incluyó los éxitos bailables "Pégate", "La mordidita", "María" y "Cup of Life", tras el cual el cantante se despidió.

Con el grito del público de "otra, otra", el cantante regresó a la tarima para interpretar junto al colombiano Maluma (en vídeo) el pegajoso y sensual tema "Vente pa' ca".

