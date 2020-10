Edwin Antonio debuta con producción musical para las pasarelas

En medio de la pandemia por coronavirus muchos profesionales del mundo del entretenimiento se han tenido que reinventar y de esta manera es que han descubiertos otros talentos para continuar aportando contenido.

Esta vez el reconocido fotógrafo de moda Edwin Antonio muestra su talento como Dj y productor musical con el nuevo proyecto lírico inspirado en su libro “Runway Dreams” cual fue publicado de la mano con Leaf Greener.

A esta aventura musical se unió la influencer y cantante Natalia Lugo quien compuso "Miss Wintour" y "Prada Girl", además de Kedward Avilés creador de "Pose", "Karl & Coco" y "Dance With Me" tema que escribió junto a Edwin Antonio.

Esta producción contará con 16 temas musicales al estilo pasarela que incluyen títulos como "Dress Me With Your Love" compuesta en su totalidad por Edwin Antonio, "Ave María" y "Amoung the Future".

El proyecto será lanzado en su totalidad el 6 de noviembre de 2020 a través de todas las plataformas digitales, pero el reconocido fotógrafo de modas dijo que también una versión física y edición especial en vinilo se puede reservar a través de su portal oficial.

Este es el listado de las canciones: