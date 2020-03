El Rey Charlie se defiende de críticas tras expresiones homofóbicas sobre Bad Bunny

El Rey Charlie había anunciado su respuesta a una línea que el artista Bad Bunny incluyó en su álbum “YHLQMDLG”, y cumplió, pero las críticas no han faltado, en particular porque en la publicación original incluyera el Emoji de un pato junto al video.

En su cuenta de Facebook, el motociclista compartió la “tiraera” que prometió desde el sábado, luego de que en el tema “Puesto Pa’Guerrial”, junto a Myke Towers, Bad Bunny dijera “se viran Ray Charlie y yo Mister Rating, Flow Ray González”.

La línea del Conejo Malo hace referencia a la negativa de El Rey Charlie a participar de la una manifestación masiva para exigir la renuncia de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, luego de ser uno de los que convocó a manifestarse en el verano del 2019.

Junto a su video, el motociclista escribió:

“De mi para ti #SeLoTuyoooo



La sociedad esta tan contaminada que por decir una verdad hasta te señalan, Te juzgan, te critican, después que te la daban... un dia eres un super HEROE al otro dia no eres nada, pero sigues siendo el mismo con otras miradas. Futuro prospecto era Verdejo y ahora dicen que no sirve que es un ñemo y de Alex Cora que sendo truquero!! Bad bunny dice que soy un virao por no unirme a la protesta, pero virarsele a Luian y Mambo king no deja que crezca su cuenta!! Pendiente a lo que el otro hace y deja de hacer no ronque de millonario si el porciento lo dividen entre 6... a mi tu no me engañas lo que dices q le haces a las mujeres, es lo que pides que te hagan!! Ah dimelo Roxana!! Voy a dejarlo ahí aunque se un par de cosas, usted nunca quiso a Natalia usted queria a Fracis Rosas !!”.

De mi para ti 🤴🏾👁 #SeLoTuyooooLa sociedad esta tan contaminada que por decir una verdad hasta te señalan, Te juzgan, te critican, después que te la daban... un dia eres un super HEROE al otro dia no eres nada, pero sigues siendo el mismo con otras miradas. Futuro prospecto era Verdejo y ahora dicen que no sirve que es un ñemo y de Alex Cora que sendo truquero!! Bad bunny dice que soy un virao por no unirme a la protesta, pero virarsele a Luian y Mambo king no deja que crezca su cuenta!! Pendiente a lo que el otro hace y deja de hacer no ronque de millonario si el porciento lo dividen entre 6... a mi tu no me engañas lo que dices q le haces a las mujeres, es lo que pides que te hagan!! Ah dimelo Roxana!! Voy a dejarlo ahí aunque se un par de cosas, usted nunca quiso a Natalia usted queria a Fracis Rosas !! Posted by El Rey Charlie on Sunday, March 1, 2020

A pesar de que borró el Emoji, se puede apreciar en el historial de cambios, que en la primera versión de su publicación incluyó el ícono.

Photos: El Rey Charlie se defiende de críticas tras tirarle a Bad Bunny

En respuesta a las críticas que ha recibido por sus expresiones homofóbicas, El Rey Charlie hizo una segunda publicación, esta vez, una foto en la que besa a otro hombre, acompañada por el siguiente mensaje:

“Siempre he sido defensor de los DERECHOS HUMANOS y para defenderlos he tenido que vivirlo!!! No hablen sin saber, no repitan como el papa gallo y busquen información!! Hoy dia soy heterosexual, pero el dia que tenga otra preferencia lo diré sin ningún problema porque siempre he sido REAL!! #TodosTenemosUnPasadoQuePocosConocen #VivaLaLibertad #VivaLaIgualdad #Since2008”.