Bad Bunny anuncia gira de conciertos en Estados Unidos para el 2024

El exponente de música urbana, Bad Bunny, anunció este jueves su nueva gira "Most Wanted Tour" en Estados Unidos.

La gira comenzará en febrero de 2024 e incluye más de 45 presentaciones en las principales ciudades del país.

Aquí las fechas:

Febrero 21 - Salt Lake City, UT

Febrero 23 - Las Vegas, NV

Febrero 24 - Las Vegas, NV

Febrero 27 - Phoenix, AZ

Febrero 28 - Phoenix, AZ

Marzo 1 - San Francisco, CA

Marzo 2 - San Francisco, CA

Marzo 5 - San Francisco, CA

Marzo 7 - Portland, OR

Marzo 9 - Seattle, WA

Marzo 13 - Los Ángeles, CA

Marzo 14 - Los Ángeles, CA

Marzo 15 - Los Ángeles, CA

Marzo 20 - Denver, CO

Marzo 23 - Minneapolis, MN

Marzo 26 - Kansas City, MO

Marzo 28 - Chicago, IL

Marzo 29 - Chicago, IL

Marzo 30 - Chicago, IL

Abril 4 - Toronto, ON

Abril 6 - Detroit, MI

Abril 9 Washington, DC

Abril 11 - Brooklyn, NY

Abril 12 - Brooklyn, NY

Abril 13 - Brooklyn, NY

Abril 17 - Boston, MA

Abril 19 - Philadelphia, PA

Abril 20 - Hartford, CT

Abril 22 - Louisville, KY

Abril 24 - Tulsa, OK

Abril 26 - Austin, TX

Abril 27 - Austin, TX

Abril 30 - Houston, TX

Mayo 1 - Houston, TX

Mayo 3 - Dallas, TX

Mayo 4 - Dallas, TX

Mayo 7 - New Orleans, LA

Mayo 10 - Charlotte, NC

Mayo 11 - Nashville, TN

Mayo 14 - Atlanta, GA

Mayo 15 - Atlanta, GA

Mayo 17 - Orlando, FL

Mayo 18 - Orlando, FL

Mayo 21 - Tampa, FL

Mayo 24 - Miami, FL

Mayo 25 - Miami, FL

Mayo 26 - Miami, FL

El pasado viernes, el "Conejo Malo" lanzó su séptimo álbum, titulado "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", que cuenta con 22 temas.

"A los que me aman los amo mucho... a los que me odian los amo NADIE SABE LO QUE VA A PASAR MAÑANA No lo escuchen disfrútenlo, esto es pa' ustedes", escribió el cantante en las redes sociales.

El 12 de octubre, Bad Bunny celebró un "Listening" Party" en el Coliseo de Puerto Rico, evento en el que cerca de 18,000 personas pudieron escuchar las nuevas canciones del disco antes de su lanzamiento oficial.

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila de artista, estuvo acompañado de otros cantantes del género urbano como Arcángel, Feid, Young Miko, entra otras personalidades.