Cardi B advierte sobre las inyecciones en los glúteos tras quitarse el 95% de los suyos

Cardi B no está cantando "Me gusta" cuando se trata de inyecciones en el glúteo.

La rapera reveló en un Instagram Live que se quitó el 95% de los biopolímeros que le inyectaron en el glúteo, calificando el proceso de "verdadera locura" y advirtiendo a las jóvenes que aún no se han desarrollado del todo que no pasen por el proceso. Añadió que apoya a las mujeres que quieren modificar su aspecto, pero advirtió contra las "inyecciones en el glúteo".

"Yo todo el camino te apoyo si quieres hacer alteraciones en tu cuerpo, si amas tu cuerpo", dijo Cardi B. "Estoy totalmente de acuerdo. Pero no te pongas inyecciones de a--".

Cardi B también ofreció un consejo para aquellos que están considerando someterse a un Brazilian Butt Lift, también conocido como BBL: "Nunca te arriesgues".

Señaló que los pacientes que consideran el procedimiento necesitan tener sus niveles de sangre "correctos", lo que significa que aquellos con presión arterial baja o que han sido diagnosticados con diabetes tienen un mayor riesgo de muerte durante o después del procedimiento.

La rapera de "WAP" ya había hablado en el pasado de sus problemas con la dismorfia corporal y de someterse a procedimientos estéticos a una edad joven. Durante una entrevista con Mariah Carey el año pasado, Cardi B dijo que al crecer en el Bronx, se sentía insegura por su "plano" glúteo y sus senos subdesarrollados, y se sometió a cirugías estéticas para ser más voluptuosa.

"Tenía suficiente dinero para permitirme comprar senos, así que toda inseguridad que sentía sobre mis senos desapareció", dijo Cardi B durante la entrevista. "Cuando tenía 20 años, fui al club de striptease urbano, y en los clubes de striptease urbano, tenías que tener un gran glúteo. Así que me sentí insegura por eso. Me retrotrajo al instituto. Así que me operé los glúteos".

Cardi B tiró de su experiencia como bailarina en el club de striptease como inspiración para su papel en la película de 2019 "Hustlers", protagonizada por Jennifer López y basada en el artículo de la revista New York "The Hustlers at Scores."