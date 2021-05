Carmen Villalobos debuta como villana en “Café con aroma de mujer”

La actriz y modelo colombiana Carmen Villalobos, protagonista de "Sin senos no hay paraíso", lleva más de dos décadas de triunfos y personajes clave en producciones como "El Señor de los Cielos", pero quiere mucho más: sueña con Hollywood.

"Las cosas han cambiado y se puede tener dimensión mundial desde cualquier parte, pero todavía tengo esa espinita", dijo la artista a Efe en una entrevista desde el set de la nueva versión de la icónica telenovela "Café con aroma de mujer, en la que, por primera vez hará de malvada.

"Me encantan los retos. Nunca había tenido un papel de antagonista en mi carrera y eso ya era un desafío. Más aun en una pandemia, en la que todos nos hemos tenido que ajustar a hacer las cosas diferentes, pero estoy feliz con esta oportunidad y me sigo preparando para las que se vayan presentando", afirmó.

Eso incluye seguir puliendo su inglés y buscar personajes que la hagan crecer, ya sea en Hollywood o no.

De hecho, ya cumplió la meta de hacer su primera película, "El fantasma de mi novia" (2018), y va a por más. Una actitud que pocos tienen cuando se han superado las dos décadas frente a los reflectores.

El primer gran rol protagonista de Villalobos fue en 2008 con la versión estadounidense de la clásica narconovela "Sin senos no hay paraíso". Fue una producción que le dio la vuelta al mundo y la dio a conocer como "Catalina Santana", un papel que siguió representando por más de 10 años, y después de "El Señor de los Cielos" parecía que ese era su género.

Sin embargo, Villalobos con su voz suave y su cara de adolescente, a pesar de que tiene 37 años, engaña, así como su currículum.

"Mi mamá fue la que me recordó hace unos días que tengo 20 años de carrera. No lo puedo creer. Yo empecé en un programa infantil, a los 15 años", indicó la artista.

Por un tiempo, el público la vio como la cara de las narconovelas, pero ella nunca se sintió encasillada.

"'Catalina' pasó por una gran transformación en todos esos años, fue creciendo, fue cambiando. Tanto que empezó como una niña deslumbrada por el dinero de los narcos y terminó cazándolos. También hice otros proyectos en Colombia", afirmó.

Luego vino "Leonor Ballesteros", una agente de la DEA en "El Señor de los Cielos", pero estas dos mujeres no son las únicas que ha encarnado la artista barranquillera, aunque sí las que más se han conocido.

"Eso hasta que conozcan a 'Lucía'", aseguró entre risas al hablar de su malvada en la nueva versión de "Café con aroma de mujer", la icónica telenovela colombiana de finales de los 90 sobre la "Gaviota" y "Sebastián", protagonizada entonces por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker.

"Yo no vi la original, confieso. Lo único que recordaba era la canción que me acuerdo de haberla escuchado cuando mi mamá veía la novela. Me acerqué a 'Lucía' sin ir a Google, sin investigar nada, que es como creo que se debe hacer. Yo soy una 'nerd' (estudiosa) en lo que se refiere a mis personajes, pero a esta la cuidé en especial. Estuve pendiente hasta de todos los detallitos", afirmó.

En la producción, que se estrena el 25 de mayo por Telemundo, Villalobos comparte créditos con el actor cubano William Levy y su compatriota Laura Londoño.

"Estoy emocionada porque es mi primer antagónico y es muy diferente a los papeles que he hecho antes, pero también es diferente a la que vieron los que son fans de la versión original. En este caso, ella está presente desde el primer capítulo y aunque es la villana, quise que pudieran entenderla, comprender por qué hace lo que hace. Es un personaje muy completo", prometió.