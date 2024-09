Jay Wheeler: “Me entregué al Señor”

El artista urbano Jay Wheeler se sinceró el lunes y reveló entre lágrimas, que se entregó al Señor, tras sufrir un accidente de auto en una autopista en Orlando.

En su podcast "Mundo Rueditas", el exponente narró lo que pasó por su mente cuando en el vehículo terminó volcado, que terminó llevándolo a tomar la decisión.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Tan pronto yo digo: "Dios mío!", alguien abre la puerta. Era una persona que andaba por ahí en el carro, nos vio tener ese accidente y se paró para ayudarnos. La persona estaba vestida de blanco con un gabán, y nos abre la puerta....Yo soy el primero que sale. Cuando yo salgo, obviamente salgo desesperado. No miré para atrás, no miré si los muchachos estaban conmigo. Yo me fui, y era como la primera vez que vi el sol. Empecé a ver todo lo que no valoraba con valor. Empecé a ver la grama, el cielo, la lluvia...todo lo vi como: "gracias Señor", contó el cantante.

En ese momento, el intérprete dijo que sintió que Dios había tocado su corazón y llamó a Onell Díaz, cantante cristiano.

"Onell fue el que me contestó, y le dije que me quería entregar al Señor, y me entregué al Señor. Ahora mismo me dan ganas de llorar. No quiero que la gente piense que me aproveché de que tenía que haber pasado por ese momento para entregarme al Señor. Yo llevaba días, meses queriendo hacerlo, pero no sabía cómo hacerlo porque tengo una carrera. Tengo mucha gente comprometida bajo mi producto "Jay Wheeler". Tengo mucha gente que come gracias a lo que yo hago", reveló.

"La gente piensa que uno se entregó al Señor y uno es perfecto, que uno tiene que predicar la palabra ya mañana, no puede hablar malo y esas eran las cosas que me tenía frenándome también de entregarme al Señor porque [pensaba] "si yo me entrego al Señor tengo que limitar muchas cosas", y no. De eso se encarga Dios. Yo me conozco, sé como soy", agregó Wheeler, quien aclaró que por compromisos previos, continuará produciendo música secular.

La colisión automovilística en la que el boricua estuvo involucrado fue impactante, sin embargo, Wheeler, su manejador y todos los involucrados resultaron sin ninguna herida o secuela.