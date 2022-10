Kate del Castillo revela a qué candidato apoya para la alcaldía de Los Ángeles

LOS ÁNGELES - La actriz mexicana Kate del Castillo, protagonista de "La Reina del Sur", llegó al vecindario de Boyle Heights el lunes con el candidato demócrata para la alcaldía de Los Ángeles, Rick Caruso, para mostrarle su apoyo.

“Boyle Heights es una comunidad latina muy importante en Los Ángeles, y estoy aquí con Kate, quien me ha respaldado, de lo cual estoy muy orgulloso, ya que es un miembro de la comunidad latina muy destacada”, dijo Caruso.

Caruso agregó que eligió el vecindario en el este de Los Ángeles para realizar la conferencia de prensa porque ahí están sus raíces. "Boyle Heights es la raíz de la familia Caruso, aquí emigró mi familia", indicó.

Del Castillo le dijo a la prensa que ha estado viviendo en Los Ángeles por 20 años, y se considera angelina, pero “últimamente ha sido terrible para nosotros estar aquí”, hablando del aumento de falta de vivienda y seguridad.

"Rick, es el único que yo he visto que tiene una estrategia real para cambiar la ciudad de Los Ángeles. Yo le tengo un cariño muy especial a Los Ángeles porque me abrió las puertas, pero últimamente ha sido imposible de vivir. Hay violencia extrema, crimen por todas partes y la indigencia, que es algo que no podemos acabar", dijo la actriz.

Además de Kate, también miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, acompañaron a Caruso en su campaña por Boyle Heights.

“Es muy importante, sobre todo para los bomberos, ya que están al frente de esta situación, y están teniendo muchos problemas”, añadió la artista.

Del Castillo no dejó de comentar sobre el escándalo que ocurre en la Alcaldía de Los Ángeles con los concejales que fueron grabados expresando comentarios racistas, y sobre la negación de renunciar de Kevin de León, diciendo: "De León debe y tiene que renunciar, no podemos tolerar esto, necesita renunciar".

Caruso señaló que la población latina es el 50% de esta ciudad, y que es muy importante votar. "Salgamos a votar. La población latina puede cambiar la dirección de esta ciudad", dijo Caruso.

"Estoy encantada de poder traer, si yo puedo, la voz a los latinos y venir a votar, que es lo más importante salir a votar el próximo 8 de noviembre", añadió Del Castillo.