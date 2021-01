Medios afirman que Kim Kardashian y Kanye West están al borde del divorcio

Kanye West y Kim Kardashian, que forman una de las parejas más populares y poderosas del mundo del espectáculo, se encuentran al borde del divorcio, según varias noticias publicadas el martes por la prensa del corazón en Estados Unidos.

La información más contundente correspondió a Page Six, que aseguró que el divorcio es "inminente".

"Lo están llevando de forma discreta pero se acabó", dijo una de las fuentes anónimas de Page Six.

Este portal especializado en noticias de famosos sostuvo también que Kardashian ha contratado a Laura Wasser, una conocida abogada que, entre otras celebridades, representó a Angelina Jolie cuando se divorció de Brad Pitt.

Por su parte, TMZ fue algo más cauta que Page Six y señaló que Kardashian y West están acudiendo a terapia matrimonial y que el divorcio es una opción sobre la mesa, pero sostuvo que todavía no han decidido divorciarse.

En cambio, la revista People afirmó que Kardashian ya se está preparando para pedir el divorcio.

"Ella ya ha tenido suficiente y le ha contado que quiere un poco de espacio para resolver su futuro", dijo una de las fuentes no identificadas de People.

"Él está bien. Está triste, pero bien. Sabe que lo inevitable sucederá y sabe que pasará pronto", añadió.

Kardashian se casó con West en 2014, ha triunfado en la televisión con "Keeping Up with the Kardashians", y es una de las celebridades más populares en las redes sociales.

Por su parte, West está considerado como uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" (2010) o "Yeezus" (2013).

Los rumores en torno al matrimonio de West y Kardashian sucedieron a lo largo de 2020, especialmente por el extravagante anuncio de West de que quería optar a la presidencia de Estados Unidos.

Las desconcertantes aspiraciones políticas de West unidas a un comportamiento muy errático e impredecible en las redes sociales han hecho sonar las alarmas en torno a la salud mental del rapero.

Varios medios aseguraron en los últimos meses que Kardashian y West hacían ya vidas separadas y que su crisis tenía difícil solución.