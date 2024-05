Miss USA denunció un ambiente de trabajo tóxico en su carta de renuncia, según NBC News

La Miss USA que renunció a su título esta semana acusó a la directora ejecutiva del certamen de no tomar en serio un incidente de acoso sexual y de crear un ambiente de trabajo tóxico, según una copia de su carta de renuncia obtenida por NBC News el jueves.

"Existe un ambiente laboral tóxico dentro de la organización Miss USA que, en el mejor de los casos, es una mala gestión y, en el peor, es intimidación y acoso", escribió Noelia Voigt en la carta. "Esto empezó poco después de ganar el título de Miss USA 2023", agregó.

Voigt anunció el lunes en Instagram que renunciaría a su corona, por motivos de salud mental. Dos días después, Miss Teen USA, UmaSofia Srivastava, de 17 años, anunció que también dimitiría en un comunicado que decía que sus "valores personales ya no se alinean completamente con la dirección de la organización".

Los fanáticos que quedaron conmocionados por las renuncias sin precedentes notaron que al unir la primera letra de cada oración de la declaración en línea de Voigt, se lee: "Estoy silenciada".

En su carta de renuncia, Voigt afirmó que la directora ejecutiva y presidenta de Miss USA, Laylah Rose, constantemente no se comunicaba y, cuando lo hacía, era "a menudo fría e innecesariamente agresiva".

"Es increíblemente discordante estar tratando de hacer mi trabajo y estar constantemente amenazada con medidas disciplinarias, incluido quitarme el salario, por cosas que nunca fueron discutidas conmigo y, si se relacionaban con un puesto que lidia con el público, por ejemplo, no estaban causando ningún otro problema aparte de no satisfacer sus preferencias personales", escribió Voigt.

Los representantes de la organización Miss USA no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios de NBC News el jueves por la noche.

Pero Rose dijo a NBC News en un comunicado el miércoles que "el bienestar de todas las personas asociadas con Miss USA es mi principal prioridad".

"Siempre, mi objetivo personal como directora de esta organización ha sido inspirar a las mujeres a crear siempre nuevos sueños, tener el coraje de explorarlo todo y continuar preservando la integridad a lo largo del camino. Mantengo estos mismos altos estándares y tomo estas acusaciones en serio", afirmó.

Voigt incluyó en su carta detalles sobre un presunto incidente de acoso sexual en un evento navideño en Florida. Ella escribió que la dejaron sola en un automóvil con un hombre que "me hizo varias declaraciones inapropiadas sobre su deseo de entablar una relación conmigo".

Cuando Rose se enteró de la situación, presuntamente le dijo a Voigt: "No podemos evitar que la gente te diga cosas en apariciones públicas; desafortunadamente, es parte del papel que desempeñas como figura pública".

Rose también fue acusada en la carta de hablar mal de Voigt ante otros miembros de la organización y de presentarla como "desinteresada" en su trabajo.

"He escuchado que los comentarios van desde que ella me describió como alguien difícil de trabajar por varias razones falsas, hasta convertir en un arma mis problemas de salud mental provocados por mi experiencia como Miss USA 2023, llamándome 'mentalmente enferma' de manera despectiva, hasta expresando que esperaba que una pelota de béisbol me golpeara en la cara en un evento en el que haría el primer lanzamiento en un juego de béisbol", escribió Voigt en su carta.

A pesar del ambiente, Voigt dijo que estaba comprometida con la marca Miss USA pero que su salud física y mental seguía erosionándose.

"Ahora me diagnostican ansiedad y tengo que tomar dos medicamentos al día para controlar los síntomas debido a que estoy constantemente nerviosa, preocupándome porque Laylah pueda aparecer y elegir acosarme a diario", dice la carta.

Ella escribió que tuvo brotes de una condición preexistente que se ve exacerbada por el estrés y que está experimentando "palpitaciones del corazón, temblores de todo el cuerpo, pérdida de apetito, pérdida de peso involuntaria, pérdida de sueño, pérdida de cabello y más".

Voigt citó un ambiente de trabajo tóxico en Miss USA que, según ella, no es seguro para las futuras reinas de la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés).

"Cada declaración que usted haya hecho sobre la moral y la integridad de MUO contradice directamente lo que está sucediendo dentro de la organización estadounidense", afirma la carta.

Claudia Michelle, exgerente de redes sociales que dijo que presentó su renuncia la semana pasada, se hizo eco de sentimientos similares sobre la gestión de Miss USA en una entrevista con NBC News el jueves.

"Los líderes de las organizaciones de empoderamiento de las mujeres deben rendir cuentas", dijo Michelle. "¿Cómo no tomar en serio la salud mental del rostro de su marca?", agregó.

Michelle dijo que estaba consciente de que Voigt había expresado su preocupación por su seguridad y por viajar sola y que comenzó a viajar más con Miss USA en marzo y abril.

Michelle dijo que Rose fue inconsistente con su comunicación y que la administración de la organización no fue profesional.

Esta historia se publicó originalmente en NBC News.