Will Smith rompe el silencio y le pide perdón a Chris Rock por la bofetada en los Oscar

LOS ÁNGELES, California - Cuatro meses después de la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar, el actor publicó este viernes un video en el que pide disculpas por su "comportamiento inaceptable" y le ofrece al comediante sentarse a hablar sobre lo ocurrido.

"Me nublé en ese momento. Todo estaba muy difuso. He contactado a Chris y me dijo que no está listo para hablar. Te digo esto Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí listo para cuando quieras hablar", dijo el actor en parte de un video que publicó en su cuenta de Instagram y en YouTube.

Se trata de la primera disculpa audiovisual pública y contundente de Smith tras el suceso ocurrido en la gala de los Oscar. El actor ya se había disculpado por escrito en un mensaje en Instagram el día después del evento.

"Me quiero disculpar también con la madre de Chris. Vi la entrevista que dio y eso me hizo dar cuenta que no pensé en todas las personas a las que herí en ese momento. Quiero disculparme con la familia de Chris", agregó Smith en el video, aclarando que su esposa Jada Pinkett Smith no lo impulsó a subirse al escenario y golpear a Rock.

En abril, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas determinó que el actor no podrá asistir a ninguno de sus eventos, incluídos los premios Oscar, por los próximos 10 años debido a la bofetada.

El 27 de marzo durante la premiación, Smith subió al escenario del Teatro Dolby y le dio un cachetazo a Rock, luego de que éste hiciera una broma comparando la calvicie de su esposa Jada Pinkett Smith, que sufre de alopecia, con la apariencia del personaje de cabeza rapada que encarnó la actriz Demi Moore en la película G.I. Jane.

Esa misma noche el actor recibió el premio a Mejor Actor por su actuación el film "King Richard".

Un día después de la gala, Smith emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram pidiéndole disculpas a Rock, a los asistentes de la premiación y a las millones de personas que presenciaron el incómodo momento por televisión.

El 1 de abril Smith emitió un mensaje diciendo que renunciaba a su membresía con la Academia.

"Siento un gran remordimiento pero trato de sentirlo sin sentir vergüenza por mí mismo. No quiero pensar en mí mismo como un pedazo de m***** y entonces les digo, sé que fue desconcertante, sé que fue impresionante, pero les prometo que estoy dedicado plenamente a llenar al mundo de luz, amor y felicidad", concluyó Smith en su video.

El comediante canadiense Jim Carrey también criticó la ovación que recibió Smith cuando aceptó su Oscar, momentos después de la bofetada.