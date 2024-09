Fallece la actriz Maggie Smith, conocida como la profesora McGonagall en “Harry Potter”

LONDRES (AP) — Maggie Smith, la actriz que se robó el protagonismo y ganó un Oscar por "The Prime of Miss Jean Brodie" en 1969 y ganó nuevos seguidores en el siglo XXI como la condesa viuda de Grantham en "Downton Abbey" y la profesora Minerva McGonagall en las películas de Harry Potter, murió el viernes a los 89 años.

Los hijos de Smith, Chris Larkin y Toby Stephens, dijeron en un comunicado que Smith falleció la madrugada en un hospital de Londres.

"Deja dos hijos y cinco nietos cariñosos que están devastados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela", dijeron en un comunicado emitido a través de la publicista Clair Dobbs.

Smith fue considerada frecuentemente como la intérprete británica más destacada de una generación que incluía a Vanessa Redgrave y Judi Dench, con un puñado de nominaciones al Oscar y una estantería llena de trofeos de interpretación.

Siguió siendo solicitada incluso en sus últimos años, a pesar de su lamento de que "cuando llegas a la era de la abuela, tienes suerte si consigues algo". Smith resumió secamente sus papeles posteriores como "una galería de grotescos", incluida la profesora McGonagall. Cuando se le preguntó por qué aceptó el papel, bromeó: "Harry Potter es mi pensión".

"Jean Brodie", en la que interpretó a una maestra de escuela de Edimburgo peligrosamente carismática, le valió el Oscar a la mejor actriz y el premio de la Academia Británica de Cine (BAFTA) en 1969.

Smith sumó un Oscar a la mejor actriz de reparto por "California Suite" en 1978, Globos de Oro por "California Suite" y "Room with a View", y premios BAFTA a la mejor actriz principal por "A Private Function" en 1984, "A Room with a View" en 1986 y "The Lonely Passion of Judith Hearne" en 1988.

También recibió nominaciones al Oscar como actriz de reparto por "Othello", "Travels with My Aunt", "Room with a View" y "Gosford Park", y un premio BAFTA a la mejor actriz de reparto por "Tea with Mussolini". En el teatro, ganó un Tony en 1990 por "Lettice and Lovage".