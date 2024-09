Krystal Soto alega que fue amenazada de muerte por familiar de su expareja

La nueva sensación de TikTok, Krystal Soto, denunció este martes que fue amenazada de muerte, presuntamente por un familiar de su expareja.

La joven se fue viral recientemente en las redes sociales, al contar su historia sobre por qué canceló su boda con la persona dos semanas antes. Soto compartió 14 vídeos en la red social, en la que narró su historia de amor y cómo su exnovio presuntamente se aprovechó de ella para que se hiciera cargo de todos los gastos como pareja.

"[Hago este video] para notificar que si algo a mí me sucede, va a recaer sobre un familiar de Don Miguel", comenzó diciendo en el vídeo. Don Miguel es el nombre que le atribuyó a su exnovio para no identificarlo.

"Ayer estuve recibiendo una amenaza de muerte directamente de una de las personas que rodean a Don Miguel. En esta llamada, además de que se me insulta, se me llama muerta de hambre se me dice que borre los vídeos y se me dice de todo. Me dice que va a llegar a Puerto Rico, que van a mi casa a visitarme, que se van a encargar de todo el mundo y que por último van a terminar conmigo", denunció.

Soto agregó que junto a su abogada, acudió a la Policía de Puerto Rico y al FBI.

"Hago este vídeo, no para revolcar las redes, sino para que si a mí, o a mi familia, o a mi casa nos sucede algo, las autoridades saben por dónde comenzar a investigar", finalizó.

