Quién es Krystal Soto y por qué su historia se fue viral en TikTok

La nueva sensación de TikTok, Krystal Soto, quien se fue viral al contar su historia sobre por qué canceló su boda dos semanas antes, reveló este lunes cómo hizo su dinero.

La joven compartió 14 vídeos en la red social, en la que narró su historia de amor y cómo su exnovio presuntamente se aprovechó de ella para que se hiciera cargo de todos los gastos como pareja.

Contó además, que en muchas de las citas ella era quien pagaba las comidas, los estacionamientos, e incluso, llegó a hacerse responsable del pago mensual del auto del joven. Además se habría hecho cargo de las deudas de la boda que ascendían a $5,000.

Ante cuestionamientos sobre cómo una joven de 20 años tenía tanto dinero, Soto contestó las dudas en una entrevista radial.

“Yo soy una muchacha que trabaja desde los 16 años. A los 17 años fui mesera y estudiaba en la high school, por lo tanto me dividía mi tiempo. A mis 18 años seguí trabajando. Cuando yo me iba a casar tenía dos trabajos. Yo era mesera, trabajaba en un restaurante de comida rápida también. Yo tenía mis ahorros", contó en entrevista con La X.

La joven se fue viral en la red social TikTok.

Dijo, además, que su expareja no le ha devuelto el dinero, cantidad que no quiso revelar.

"Yo no he dado un número, tampoco lo voy a dar. Considero esto es algo que puedo hablar con la persona, directamente con mi abogada", agregó.

Tampoco confirmó si extenderá su testimonio a una parte 15. "El que diga que ser creador de contenido es fácil, no lo es. Yo no me considero esto pero, Dios mío, realmente es demasiado", finalizó.

Cabe destacar que tras su historia, otras mujeres han acudido a las redes sociales para contar experiencias desagradables que han vivido con sus exparejas, como es el caso de Rosimar Ocasio, quien también se ha ido viral en la misma plataforma.