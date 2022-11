Video: el impresionante tráiler completo de “Avatar: The Way of Water”

Se lanza el nuevo tráiler de "Avatar: The Way of Water", que revela algo de lo que está reservado para los espectadores que han estado esperando más de una década para ver la secuela de la épica primera película "Avatar" del director James Cameron.

La película de 2009 fue pionera en términos de tecnología y efectos especiales, y se convirtió en la segunda película más taquillera de todos los tiempos.

Siguió una historia épica ambientada a mediados del siglo 22 donde los humanos intentan colonizar el planeta Pandora por sus recursos naturales, amenazando la vida de los Na'vi de piel azul, una especie humanoide autóctona de la tierra.

La nueva película de Cameron tiene lugar una década después de los eventos de la primera película de la franquicia. Según el sitio web de la película, "'Avatar: The Way of Water' comienza a contar la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que los siguen, los esfuerzos que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que luchan para mantenerse con vida y las tragedias que soportan".

Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, CCH Pounder y Giovanni Ribisi se encuentran entre los que repiten sus papeles de la película original, con Sigourney Weaver interpretando un papel diferente: uno de los hijos de Jake y Neytiri.

La secuela se estrenará en los cines el 16 de diciembre de 2022.

Echa un vistazo al deslumbrante nuevo tráiler a continuación:

"Avatar" se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos en el momento de su estreno, solo superada por "Avengers: End Game" en 2019.

Un relanzamiento de "Avatar" en China en 2021 permitió que la película retomara el lugar de mayor recaudación, donde permanece hoy. Sus ganancias actuales de taquilla ascienden a $ 2,924 mil millones.

Cameron ha tenido una larga y exitosa carrera en Hollywood. Ha dirigido, escrito y/o producido grandes éxitos como "Terminator", "Terminator 2: Judgment Day", "Aliens" y "Titanic". "Avatar: The Way of Water" completó su filmación en 2020, junto con "Avatar 3" y "un poco de 4", dijo Cameron en una entrevista a principios de este año.

"Avatar 3" se estrenará en 2024.