La cultura estadounidense empuja a la gente a soñar en grande, destacarse y alcanzar las estrellas. Eso puede hacer que vivir una vida típica parezca decepcionante o incluso un fracaso.

Tonterías, dice Shirley Hodes, quien celebró su cumpleaños número 107 a principios de este mes en un centro de vida independiente en Carolina del Norte. "No todo el mundo tiene sus sueños hechos realidad", le dice a CNBC Make It. Si quieres ser feliz en la vida, especialmente a medida que envejeces, “tienes que mirar otras cosas además de los sueños”.

Esa filosofía no tiene por qué parecer dura o derrotista. Más bien, puede significar reorientarte hacia encontrar alegría en las cosas pequeñas, en lo que puedes controlar y en desear lo que ya tienes.

“Tienes que estar contento con quién eres y con lo que puedes esperar de ti mismo. Encuentre cosas que sean satisfactorias”, dice Hodes.

Cultivar este tipo de mentalidad de felicidad requiere esfuerzo, reconoce Hodes. Pero el trabajo puede dar sus frutos: la positividad está vinculada a una vida más larga y saludable. Estos son sus principales consejos para mantenerse feliz a medida que envejece.

PIENSA EN TI MISMO COMO AFORTUNADO

Hodes es una mujer pequeña, parecida a un pájaro, que es legalmente ciega, legalmente sorda y se mueve lentamente. Pero sus ojos brillan de curiosidad y, gracias a los audífonos, puede mantener conversaciones con otros residentes de su residencia de ancianos. Algunos de ellos son 20 años más jóvenes que ella y, sin embargo, no tienen su energía.

Parte de su forma de pensar requiere centrarse menos en lo que tienen otras personas y más en los aspectos de la vida por los que se siente agradecida. Eso evita que se deje llevar por los celos o el resentimiento, dice Hodes: "Tienes que evaluar lo que tienes, lo especial que es y lo afortunado que eres".

Las pequeñas cosas la deleitan a diario: escuchar libros grabados, dar paseos cuidadosos, ver películas antiguas en la televisión, una bola de helado después de cenar. Lo más importante, su familia.

Habla por teléfono con su única hermana superviviente, Ruth Sweedler, de 103 años, y con su hija, que la visita varias veces a la semana. Desde las paredes le brillan fotografías de sus nietos y bisnietos.

Como séptima de ocho hijos en el desbordado apartamento de alquiler de su familia de inmigrantes de clase trabajadora, Hodes no consiguió muchas de las cosas que quería, incluida la oportunidad de ir a la universidad. A partir de la escuela secundaria, tuvo que trabajar.

Su voz tiene un tono anhelante cuando habla de lo que pudo haber sido. Luego vuelve a la apreciación.

Claro, no llegó a ser periodista ni maestra, pero trabajó en una escuela durante 20 años, suficiente para tener derecho a una pensión. Es cierto que no pudo obtener una licenciatura, pero asistió a clases como oyente cuando estaba jubilada y obtuvo elogios de su profesor.

Ella, su marido y sus hijos tenían “dinero suficiente para vivir con sensatez”, afirma. Ella tiene “las cosas importantes”, añade con firmeza, incluidas relaciones sólidas y muchos más cumpleaños que la mayoría de las personas.

"No espero que esta maravillosa vida dure mucho más", dice Hodes. “Estoy al límite ahora. Lo que será será. Lo importante es disfrutarlo y apreciarlo”.

REPLANTEA LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS Y "CONCÉNTRATE EN LO POSITIVO"

"Algunas personas simplemente se concentran en lo que no les sale bien", dice Hodes. “Es tan malo vivir de esa manera. Tienes que concentrarte en lo positivo”.

Cuando Hodes se da cuenta de que va por un camino mental improductivo, redirige sus pensamientos, como un GPS interno. Se recuerda a sí misma que "todo el mundo tiene cosas que no funcionan" y que lo que importa es la resiliencia: ser "capaz de ajustar tus pensamientos y sueños".

Luminarias tan diversas como el ex presidente Barack Obama y el exmonje Jay Shetty recomiendan mantenerse optimista respondiendo a la voz insatisfecha o envidiosa en su cabeza. Para Shetty, la positividad requiere luchar contra los impulsos de comparar, quejarse y criticar, que llamó “cánceres de la mente” en su libro de 2020, “Think Like a Monk”.

En lugar de centrarse en sus frustraciones, Obama se recuerda a sí mismo que la situación siempre podría ser peor, le dijo recientemente al comediante Hasan Minhaj. "Intento mantener cierta perspectiva", dijo Obama. Eso le ayuda a cultivar la gratitud por lo que tiene y evitar la negatividad por lo que no tiene.

Este enfoque ha funcionado para Hodes durante décadas.

“La mayoría de la gente se siente decepcionada... [pero] yo tengo muchas cosas por las que estar agradecida”, dice. “Creo que moriré sabiendo y dándome cuenta de lo afortunada que he sido, de que he tenido lo mejor, lo mejor. Cuando pienso en mi vida y sus maravillas, me siento muy agradecida”.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ester Bloom para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.