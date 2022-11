CNBC: Aprovecha su segunda oportunidad: sale de prisión y ahora gana $150,000 al año

Marquis Mckenzie Sr. actualmente tiene mucho a su favor.

El hombre de 32 años gana $150,000 al año entre administrar su propio negocio de limpieza comercial en Orlando, Florida, y trabajar en Florida Rights Restoration Coalition, una organización que lucha para restaurar los derechos de voto de las personas anteriormente encarceladas.

Y aunque a veces trabaja hasta 80 horas a la semana, puede mantener a su esposa y sus tres hijos.

Pero el camino para ganar seis cifras no fue fácil para Mckenzie. Abandonó la escuela secundaria a los 15 años y perdió todo enfoque en su futuro, dice. Comenzó a actuar y salir con personas mayores que estaban "viviendo la vida en la calle". A los 16 años, fue sentenciado a 24 meses de prisión y cuatro años de libertad condicional por robo a mano armada. Aunque Mckenzie no tenía ningún delito anterior, fue acusado como adulto.

“Lo único que puedo recordar es a mi mamá llorando en la sala del tribunal y rogándole al juez que por favor me diera una segunda oportunidad”, recuerda. “Lo único que diría el juez es: ‘Lo siento, este caso está fuera de mis manos’”.

Mckenzie ya había pasado 16 meses en la cárcel a la espera de su juicio y cumplió los ocho meses restantes de su sentencia en prisión. Fue puesto en libertad en 2008 y cumplió dos años de su sentencia de libertad condicional hasta que terminó antes de tiempo debido a su buen comportamiento.

Él le da crédito a su familia por el apoyo para cambiar su vida después de su liberación. “Mi familia me dijo que no tenía que ir a ningún lado ni apresurarme para tratar de resolver las cosas, pero que no lo postergara”, dice.

Y no lo hizo. Después de enfrentar una serie de barreras profesionales debido a su condena anterior, Mckenzie comenzó su propia empresa y encontró el éxito en el mundo empresarial.

LA VIDA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

El tiempo de Mckenzie en prisión fue estresante, dice, debido a las constantes peleas y apuñalamientos que ocurrían a su alrededor. Pero encontró paz en su trabajo asignado como mantenimiento que implicaba limpiar el dormitorio.

Durante seis meses seguidos, su dormitorio se clasificó como el más limpio de la cárcel, dice. “Hice la comparación, cuando limpias tu vida, te sientes bien”, dice.

Mckenzie también obtuvo su GED durante su tiempo en prisión y soñaba con convertirse en educador.

Después de que lo liberaron, se matriculó en la universidad y comenzó a tomar los cursos de requisitos previos para el programa de educación infantil de la escuela. Sin embargo, cuando llegó el momento de solicitar el programa, se desanimó por la parte de la solicitud que preguntaba sobre sus antecedentes penales anteriores. Eventualmente abandonó la universidad por completo.

“Solo quería ayudar a la gente”, dice. “Pero cuando miras las solicitudes para esos programas, tienes ese cuadro allí y esa pregunta te dice: ‘¿Alguna vez has sido condenado por un delito grave?’ Y una vez que vi eso, perdí toda esperanza”.

Cansado de que las puertas se le cerraran en la cara, Mckenzie pensó en convertirse en empresario.

CONVERTIRSE EN UN EMPRESARIO

Trabajar en el área de mantenimiento inspiró a Mckenzie a iniciar un negocio de limpieza después de su liberación.

“Si puedo limpiar aquí gratis y obtener este reconocimiento, ¿qué tan difícil sería para mí salir limpio?” recuerda haber pensado. “Sabía que las propiedades y los edificios que iba a limpiar no iban a estar tan sucios como la prisión. Entonces, pensé que encontré mi nicho justo en ese momento”.

Cuando Mckenzie investigó la solicitud para iniciar una pequeña empresa y obtener un seguro comercial en Florida, ninguno preguntó sobre sus antecedentes penales, dice.

Fundó The Dirt Master en 2015 y oficialmente la convirtió en una corporación de responsabilidad limitada, o LLC, en 2018. El año pasado, la compañía obtuvo $92,000 en ganancias.

Desde que comenzó su negocio, Mckenzie estima que ha contratado a un total de alrededor de 80 personas anteriormente encarceladas para limpiar varios espacios de oficinas comerciales en el área metropolitana de Orlando. Su esposa, Sharnisha, es copropietaria del negocio y, a veces, sus hijos, de 9, 12 y 13 años, también ayudan.

Después de enviar a los niños a la escuela por la mañana, Mckenzie generalmente se dirige a su trabajo diario en la organización de derechos electorales, FRRC, donde trabaja hasta alrededor de las 5 p.m.

Lleva a su hijo a la práctica de fútbol después del trabajo, pero vuelve a hacerlo por las noches: de 8 p.m. hasta la medianoche, limpia espacios de oficinas comerciales con su equipo Dirt Master.

DANDO A LOS DEMÁS UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

A través de The Dirt Master, Mckenzie tiene como objetivo dar una segunda oportunidad a las personas que han estado encarceladas y ayudarlas a evitar volver a prisión.

Para él es importante crear oportunidades: según el Instituto Brookings, más de la mitad de las personas anteriormente encarceladas no pueden encontrar un empleo estable dentro del primer año de su liberación.

“Tenemos que pensar en darle oportunidades a los que están saliendo del sistema de justicia penal, para que no vuelvan a salir y delinquen más”, dice.

La vivienda estable también es clave para ayudar a las personas anteriormente encarceladas a reinsertarse en la sociedad, dice Mckenzie. Para ayudar con eso, le compró la casa de su infancia a su madre después de que ella se mudara en enero de 2022. Planea renovarla y alquilar habitaciones a exencarcelados.

“Conozco a muchos ciudadanos que regresan y que no tienen un lugar donde vivir”, dice Mckenzie. “Si no tienen un lugar adecuado para ducharse, un lugar adecuado para comer o simplemente estar en paz, tratar de ser un ciudadano productivo es lo último que tienen en mente”.

Cómo gasta su dinero

Así es como Mckenzie gastó su dinero en septiembre de 2022.

Vivienda y servicios públicos: $3,524 para el alquiler de su apartamento, la hipoteca de la casa de su infancia, electricidad, agua y Wi-Fi

Discrecional: $3,076 otorgados para apoyar financieramente a familiares y miembros de la comunidad

Pago del auto: $1,929 por su Mercedes-Benz Coupe 2021

Retiros en cajeros automáticos: $1,617

Teléfono: $823 por siete líneas telefónicas que lo incluyen a él, su esposa, sus tres hijos y dos líneas comerciales

Comida: $814 en comestibles para su familia y salir a cenar

Seguro: $618 por auto y seguro de vida

Pago de la deuda: $85 para pagar su préstamo 401(k)

Ahorros e inversiones: $77 para su plan 401(k)

McKenzie paga $1,799 por el apartamento de 3 dormitorios y 2 baños donde vive con su familia, además de un pago de hipoteca de $1,320 por la casa de su infancia.

El seguro de salud para él y su familia está totalmente cubierto por su empleador.

Actualmente, una de las principales prioridades financieras de Mckenzie es ayudar a quienes lo rodean. Cada mes, él dice que da varios miles de dólares a familiares y exencarcelados que han sido liberados recientemente para ayudar a cubrir sus cuentas.

Mckenzie también prefiere usar efectivo para pagar la mayoría de las cosas, razón por la cual hace tantos retiros en cajeros automáticos. Esto lo ayuda a administrar mejor sus gastos, porque “una vez que se acaba, se acaba”, dice.

Aunque actualmente no está poniendo mucho en su cuenta de ahorros más allá de su 401(k), espera aumentar sus ahorros en el futuro. También tiene como objetivo enseñar a sus hijos sobre la importancia de ahorrar dinero.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

En los próximos cinco a 10 años, Mckenzie planea expandir aún más The Dirt Master y eventualmente otorgar una franquicia a otras personas anteriormente encarceladas para que también puedan administrar sus propias pequeñas empresas.

Él espera que su historia y experiencia inspiren a otros que puedan estar enfrentando circunstancias similares.

“Tu pasado no define tu futuro”, dice. “No debería impedir que intentes tener éxito en el futuro ni que dejes de ser un ciudadano productivo”.

