Jennifer Lopez le pide el divorcio a Ben Affleck

Jennifer Lopez presentó oficialmente el divorcio de Ben Affleck, según confirmó TMZ.

J Lo presentó los documentos legales este martes en la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, pero lo hizo por su cuenta, sin la representación de un abogado. En los papeles, Jennifer indica que la fecha de separación fue el 26 de abril de 2024. La pareja contrajo matrimonio en Las Vegas el 16 de julio de 2022, pero la fecha de hoy, 20 de agosto, tiene un significado especial en la historia de su relación, pues se cumplen dos años de la ceremonia de boda.

Un dato inesperado es que Jennifer no menciona en los documentos si existe un acuerdo prenupcial, y según fuentes de TMZ, no hay ningún acuerdo de este tipo. Esto implica que todas las ganancias y bienes obtenidos por ambos durante sus casi dos años de matrimonio podrían considerarse como propiedad compartida.

Desde su boda, Ben ha protagonizado películas como "Air" y "Hypnotic," y producido "The Instigators." Además, acaba de concluir la filmación de "The Accountant 2." En cuanto a J Lo, durante su matrimonio, lanzó "Shotgun Wedding," "The Mother," el álbum 'This Is Me ... Now,' y está involucrada en "Atlas."

Lo curioso es que, siendo este el cuarto matrimonio de Jennifer y el segundo de Ben, no hayan establecido un acuerdo prenupcial, considerando que parecía una medida sensata. Aparentemente, ambos creían que este matrimonio sería definitivo, pero no fue así.

En los documentos, Jennifer renuncia a cualquier solicitud de pensión alimenticia y pide que el juez niegue a Ben cualquier apoyo financiero similar. Como la pareja no tuvo hijos en común, no existen disputas de custodia.