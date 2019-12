Gran instalación de Bad Bunny sorprende en Condado

View this post on Instagram

mañana vamos a celebrar el primer ANIVERSARIO de X100PRE en grande 👁🔥 MAÑANA estrenamos el ÚLTIMO VIDEO del álbum!! 🖤🖤🖤🖤⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ *TACOS AL PASTOR PARA QUIEN ADIVINE CUAL CANCIÓN DE X100PRE SERÁ*🌮⁣