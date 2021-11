Louis Tomlinson se presentará en el Coca-Cola Music Hall

Luego de conquistar los escenarios más importantes alrededor del mundo, el cantante y compositor británico Louis Tomlinson, se presentará en la isla, en el marco de su gira “Louis Tomlinson World Tour 2022” el próximo 8 de junio de 2022, el en recinto musical Coca-Cola Music Hall, en San Juan.

La venta de boletos comienza el lunes, 15 de noviembre de 2021, a las 10:00am, a través de Ticketera.com. El concierto se realizará bajo la producción de Move Concerts y Noah Assad Presents.

Por primera vez en Puerto Rico desde su carrera como solista, Louis Tomlinson presenta su primera gira mundial, la cual se puso en marcha en apoyo a su álbum debut "Walls”, que fue lanzado en enero de 2020. Con su carrera como solista, Louis Tomlinson ya se puede considerar una de las mayores sensaciones de la música pop actual: el cantante ya ha alcanzado el llamativo hito de mil millones de reproducciones en Spotify.

Ex miembro de uno de los mayores fenómenos de la historia de la música mundial, el grupo One Direction, Tomlinson retoma una extensa gira mundial, interrumpida en marzo de 2020, con la que recorrerá Reino Unido, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Argentina, Paraguay y Estados Unidos.

Sobre su carrera como solista, Tomlinson afirma: "Me siento como un artista nuevo ahora, me ha llevado un tiempo sentirme cómodo por mi cuenta, aprender a confiar en mi instinto y asegurarme de conseguir lo que quiero. Me siento más que nunca seguro de mí mismo, tanto como compositor como cantante, y más maduro. Por supuesto que quiero tener éxito, pero lo que importa es lo que mi música significa para mí y para los fans. Esa es la prioridad. El resto tendremos que esperar y ver."

En diciembre de 2020, Louis organizó uno de los conciertos virtuales más grandes del año, vendiendo más de 160,000 entradas a fanáticos de más de 100 países, y recaudando fondos para varias organizaciones benéficas importantes.

Como miembro de One Direction, Louis Tomlinson ha vendido más de 100 millones de discos, ha ganado 7 American Music Awards, 7 BBC Teen Awards, 6 Billboard Music Awards, 5 Billboard Touring Awards, 7 Brit Awards, 12 MTV Europe Awards, 4 MTV Video Awards, 3 People's Choice Awards, 28 Teen Choice Awards, con un total de 193 premios de 286 nominaciones.