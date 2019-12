No te pierdas la 77ª entrega de los Golden Globes

La 77ª edición de entrega de los premios Golden Globe se llevará a cabo el próximo domingo, 5 de enero de 2020, en una gala que será retransmitida en directo desde el Beverly Hilton Hotel, en Beverly Hills.

Todo comienza con la alfombra roja a partir de las 8pm, por NBC Puerto Rico.

En la ceremonia -presentada nuevamente por el comediante Ricky Gervais- Tom Hanks y Ellen DeGeneres recibirán los premios honoríficos Cecil B. deMille y el Carol Burnett.

A Marriage Story dirigida por Noah Baumbach, sobre un durísimo proceso de divorcio protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, lidera las categorías cinematográficas con seis nominaciones, una más que Once Upon a Time in Hollywood, la carta de amor de Quentin Tarantino al Hollywood de los años sesenta y The Irishman el drama de gángsters protagonizado por Robert de Niro y Al Pacino y dirigido por Martin Scorsesse. Joker, la película de Todd Philips, que indaga en los orígenes del némesis de Batman, ganadora del León de Oro en el pasado Festival de Venecia, ha obtenido cuatro nominaciones, las mismas que The Two Popes película que aborda un momento único en la historia de la Iglesia Católica: la dimisión del Papa Benedicto XVI a favor del cardenal Jorge Mario Bergoglio, dirigida por Fernando Meirelles. A estas se une el drama sobre la I Guerra Mundial, 1917 de Sam Mendes. Mientras que Dolemite is my Name, Jojo Rabbit, Knives Out y Rocketman forman parte del elenco de nominaciones a la Mejor Película de comedia o musical.

La opción al Globo de Oro al Mejor director la han conseguido los estadounidenses, Quentin Tarantino, Todd Phillips y Martin Scorsese, el británico Sam Mendes, y el surcoreano Bong Joon-ho, director de Parasite, nominada en la categoría de Mejor Película de habla no inglesa.

La presencia hispana se ha hecho notar en las nominaciones a los Globos de Oro, con la presencia de Antonio Banderas en la categoría de Mejor Actor de Drama, protagonista del film autobiográfico de Pedro Almodovar Dolor y gloria, también nominada como Mejor Película de habla no inglesa. El malagueño se disputará el premio con Christian Bale (Ford v. Ferrari) Jonathan Pryce (The Two Popes), Adam Driver (A Marriage Story) y Joaquín Phoenix (Joker). La cubana radicada en España Ana de Armas, nueva chica Bond, ha entrado en la lista de Mejor Actriz en una película de comedia o musical por Knives Out. De Armas competirá en la misma categoría con Awkwafina (The Farewell), Cate Blanchett (Where’d you go, Bernadette), Emma Thompson (Late Night) y Beanie Feldstein (Booksmart). Para culminar el sabor latino está Jennifer López que ha logrado una nominación a la Mejor actriz de reparto por su papel en Hustlers, uniéndose a Laura Dern (A Marriage Story), Margot Robbie por Bombshell, Kathie Bates por Richard Jewell y Annette Bening por The Report, que compiten por el mismo galardón.

Entre las actrices en la categoría de Mejor Actriz de Drama, las candidatas son Scarlett Johansson (A Marriage Story) Saoirse Ronan (Little Women) Charlize Theron (Bombshell), Cynthia Erivo (Harriet) y Renée Zellweger por Judy.

Muy reñida está también la categoría de Mejor Actor de reparto encabezada por Tom Hanks por A Beautiful Day in the Neighborhood, que compite junto con Anthony Hopkins (The Two Popes), Al Pacino y Joe Pesci por The Irishman y Brad Pitt por su papel de doble, amigo de DiCaprio, en Once Upon a Time in... Hollywood.

A las mencionadas, Parasite y Dolor y gloria se unen las francesas Les miserables y Portrait of a Lady on Fire y la estadounidense The Farewell en la categoría de Mejor película de habla no inglesa. Las cinco películas animadas nominadas han sido, Frozen 2, Toy Story 4, How to Train Your Dragon 3, The Missing Link y The Lion King.