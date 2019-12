Bad Bunny quiere “romper” el Bithorn

El artista de música urbana, Bad Bunny, anunció este miércoles que se presentará nuevamente en concierto en la isla.

Como ya es de costumbre, el intérprete de “Vete”, “Callaíta” y “Estamos bien”, colgó un video en sus redes sociales para promocionar las dos fechas en las que se presentará, esta vez en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan.

Junto al video publicó el siguiente mensaje: “15 y 16 de mayo!! La gente no sabe nada!! Los que creían que sabían de mí, no saben nada aún!! Ese día mi nombre quedará como leyenda!! Se los juro!! Lo más [ca#&*n] es que será en mi casa”.

Para los interesados, la venta de boletos será por medio de ticketpop, y estarán disponibles a partir del 7 de diciembre a las 12pm.

El artista se presentó en Puerto Rico en tres ocasiones durante el mes de marzo.