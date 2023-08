¿La lluvia puede provocar un terremoto? Esto es lo que dice una sismóloga

Después de que los residentes en el sur de California superaran la conmoción provocada por un terremoto de magnitud 5.1 y una tormenta tropical que se produjeron al mismo tiempo, muchos se hicieron la pregunta: ¿Están relacionadas ambas catástrofes naturales?

La Dra. Lucy Jones, sismóloga y autora del libro "The Big Ones", afirmó que, aunque no existe una relación entre la actividad de las placas y el clima en la superficie, una cantidad significativa de agua de lluvia podría, en teoría, causar alteraciones sísmicas.

"La presión del agua en el suelo afecta a las fallas", explicó Jones. "Si se construye un gran yacimiento y aumenta significativamente la presión de los poros, es decir, la presión de los fluidos en el suelo, podrían producirse terremotos. Es un hecho bien conocido".

Pero, ¿puede la lluvia modificar la presión subterránea?

"Tendría que haber un cambio muy grande en el nivel freático para que ocurriera, y hemos buscado este patrón porque existe esta especie de potencial marginal teórico de que ocurra", dijo Jones. "Pero nadie ha podido demostrar que ocurra con más frecuencia.

"Tenemos que recordar que la respuesta más humana que tenemos es que queremos encontrar un patrón", dijo. "Porque si podemos encontrar un patrón, entonces podemos decir 'estoy más seguro en los momentos en que ese patrón no está ahí'. Así que tenemos un fuerte impulso psicológico para buscar esos patrones e intentar encontrarlos…". Y hasta ahora, nadie ha sido capaz de confirmar realmente ese patrón".

No hay pruebas que relacionen el terremoto del domingo cerca de Ojai, California, con la tormenta tropical Hilary. De hecho, Jones dijo que hubo un terremoto de magnitud similar en exactamente el mismo lugar en 1932 y otro terremoto de magnitud 5.1 al oeste de Ojai en 1941. También se sintieron en la zona varias réplicas del terremoto de Northridge de 1994.