El Salvador: policías denuncian irregularidades en capturas

SAN SALVADOR — El Movimiento de Trabajadores de la Policía salvadoreña (MTP) denunció el martes que algunos jefes les están exigiendo un número determinado de capturas al día, lo que implica que se podrían cometer arbitrariedades en momentos en que el gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa una fuerte ofensiva contra las pandillas.

El representante del movimiento Marvin Reyes dijo a The Associated Press que en el marco del estado de excepción decretado en el país centroamericano les están “presionado” para que den “falsos testimonios” contra algunas personas que han sido detenidas y que según ellos no tienen que ver con las maras o pandillas. Agregó que los están amenazando, incluso, con traslados si no cumplen con esas exigencias.

El MTP está integrado por unos 3.000 trabajadores de la policía y funciona desde abril de 2015, según Reyes. Agregó que representa a policías que les han violado sus derechos.

Después de registrar 62 homicidios el 26 de marzo —un nivel de criminalidad que no se había visto en años en el país— el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

Se reformó a su vez el Código Penal para que las maras, pandillas o cualquier organización conformada con el fin de delinquir se consideren penalmente ilícitas y sus miembros puedan ser sancionados con penas de 20 a 40 años de prisión. Los líderes de esos grupos podrían tener una pena de 40 a 45 años de cárcel.

Reyes dijo que un caso particular es el que está ocurriendo en Cinquera, un pueblo remoto en la zona paracentral de El Salvador, que según él no tiene ninguna estructura de pandillas y en donde a los policías se les está exigiendo hasta 30 capturas.

“Esto lo están haciendo, teniendo pleno conocimiento que no hay pandillas en todo Cinquera”, remarcó Reyes, quien aclaró que no son todos los jefes los que están haciendo ese tipo de órdenes. Agregó que ya han presentado las denuncias respectivas, con el objetivo para que se ponga un alto a esas “irregularidades”.

Afirmó que los trabajadores de la policía están de acuerdo con la decisión de Bukele de combatir a esos grupos criminales que por años han provocado terror en la población, pero señaló que “esta situación de régimen de excepción no debe prestarse para los abusos como los que estamos exponiendo”.

Aseguró que los policías están haciendo su trabajo, incursionado en los territorios controlados por las pandillas y están capturando a los que han participado en diferentes delitos, pero reiteró que “la presión de algunos jefes ha generado inconstancias al llevarse personas que nada tienen que ver con pandillas”.

Mientras tanto, Bukele tuiteó que en 17 días desde la aprobación del estado de excepción han capturado a 10.094 “terroristas”, mientras que el Ministerio Público informó el lunes que en el tercer día de audiencias los jueces han decretado detención provisional a 2.219 personas y que dos han sido sobreseídos de los cargos que les imputaban.

Bukele dijo recientemente que sólo el 1% de los detenidos no tiene relación con pandillas y que quedarán en libertad.