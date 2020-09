Será en Arlington: Serie Mundial tendrá una sola sede por primera vez desde 1944

La Serie Mundial de béisbol se jugará en su totalidad en el nuevo estadio de béisbol de los Texas Rangers en Arlington, como parte de un acuerdo entre las Grandes Ligas de Béisbol (MLB, por sus siglas en inglés) y la asociación de jugadores. Esta será la primera vez que la final del campeonato se llevará a cabo en un mismo lugar desde 1944.

Como parte de un acuerdo finalizado el martes, la Serie Divisional, la Serie de Campeonato de la Liga y la Serie Mundial serán parte de una esquema diseñado para minimizar la exposición al coronavirus que diezmó la temporada regular y la limitó a un calendario de 60 juegos para cada club. La primera ronda al mejor de tres de la postemporada, ampliada de 10 a 16 equipos este año, estará en los equipos con mejor desempeño.

La Serie Mundial será en el Globe Life Field en Arlington, un estadio de techo retráctil con césped artificial que se inauguró este año y se encuentra ubicado junto al antiguo estadio de béisbol de los Rangers.

La Serie de Campeonato de la Liga Americana será en el Petco Park de San Diego y la Liga Nacional en el Globe Life Field.

La Serie Divisional de la Liga Americana será en el Dodger Stadium de San Diego y Los Ángeles, y la Serie Divisional de la Liga Nacional en Globe Life y el Minute Maid Park de Houston.

Texas está último en el Oeste de la Liga Americana con 17-30 al ingresar el martes, con pocas posibilidades de avanzar a la postemporada.

Mientras que la NFL juega el Super Bowl en un sitio neutral seleccionado con anticipación, el béisbol se ha resistido a la idea, que ha sido defendida durante mucho tiempo por el destacado agente Scott Boras.

La Serie Mundial se jugó por última vez en un sitio en 1944 en Sportsman's Park en St. Louis, donde los Cardinals vencieron a los Browns 4 juegos a 2. El Polo Grounds de Nueva York fue sede de todos los juegos en 1921 y 1922, las últimas dos temporadas fue el hogar de los New York Giants y Yankees. Los Gigantes ganaron ambos títulos.

Los equipos de la Liga Americana en disputa matemática deben comenzar un período de transición el 22 de septiembre y los equipos de la Liga Nacional el día siguiente en el que deben permanecer hasta 28 jugadores activos de la lista, 12 jugadores de escuadrones de taxi y 50 miembros del personal adicional, desde receptores de bullpen hasta personal de la oficina principal en el hotel de transición del equipo o viajar con el equipo en la carretera.

Bajo una excepción solicitada por la asociación de jugadores, cualquier jugador que viva él mismo, que viva con un cónyuge o pareja de hecho que esté embarazada o que tenga necesidades médicas especiales documentadas por un médico o que viva con niños puede ser puesto en cuarentena en casa durante el período de transición con una disposición de que MLB no aprobará una gran cantidad de solicitudes de cuarentena en casa.

Solo los cónyuges, las parejas domésticas, los niños y los proveedores de cuidado infantil pueden quedarse con los jugadores durante el período de transición, y las personas que no sean los jugadores no pueden traer a sus familiares al hotel de transición o de viaje. Los miembros de la familia no podrán ingresar a los hoteles en los cuatro sitios a menos que completen una cuarentena supervisada de siete días.

Un jugador también puede tener hasta seis miembros de la familia y las misiones se alojan en hoteles familiares separados en los cuatro sitios. MLB dijo que hará todo lo posible para organizar visitas en lugares al aire libre supervisados.

Las Grandes Ligas definieron el martes por la noche el calendario para una campaña regular de 60 juegos en parques vacíos, como la vía para poner en marcha este deporte en medio de la pandemia de coronavirus y tras meses de discordia entre jugadores y dueños de los equipos.