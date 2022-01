Lunes negro en la NFL: ¿qué significa y cuál es su origen?

El 10 de enero marca una desafortunada tradición anual en toda la NFL: el lunes negro.

Mientras que Jon Gruden y Urban Meyer no lograron terminar el año, se espera que otras franquicias corten relaciones con figuras clave el lunes, el primer día después de que termine la temporada regular.

Con la semana 18 agregada a la temporada 2020 de la NFL, el Lunes Negro se retrasó unos días, pero su impacto en los entrenadores y gerentes generales permanece. ¿Cuál es el origen de la frase, y quién corre el riesgo de convertirse en una víctima del Lunes Negro en 2022?

Aquí hay un resumen de la historia del Lunes Negro en la NFL:

¿QUÉ ES EL LUNES NEGRO EN LA NFL?

El lunes negro se refiere normalmente al primer lunes después de la conclusión de la temporada regular. Mientras algunos entrenadores y directores generales se preparan para los partidos de los playoffs, otros tendrán que recoger sus oficinas tras ser despedidos.

Dado que el lunes negro es el primer día de la temporada baja para 18 equipos de la NFL cada año, es común que varios entrenadores y miembros de la oficina principal sean despedidos en toda la liga.

¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL LUNES NEGRO?

Mientras que un artículo del Chicago Tribune utilizó el término al referirse a un día en el que se despidió a varios entrenadores universitarios a finales de la década de 1990, 1998 es el año en el que el Lunes Negro se convirtió en una frase destacada para la NFL. La agencia The Associated Press, el periódico The New York Post y el Houston Chronicle utilizaron el Black Monday en sus titulares el mismo día en que terminó la temporada.

¿CUÁNTOS ENTRENADORES FUERON DESPEDIDOS EL LUNES NEGRO DEL 2021?

Dos entrenadores fueron despedidos el lunes negro de la temporada pasada: Anthony Lynn de los Chargers de Los Ángeles y Doug Marrone de los Jaguares de Jacksonville.

Algunos equipos ni siquiera esperaron a ese lunes para cortar lazos con sus entrenadores. Los Jets de Nueva York despidieron a Adam Gase ese domingo después de perder ante los Patriots de Nueva Inglaterra en el final de la temporada regular.

Matt Patricia, Dan Quinn y Bill O'Brien fueron despedidos por sus equipos durante la temporada regular de 2020. Doug Pederson, por su parte, fue despedido por los Philadelphia Eagles exactamente una semana después del Lunes Negro.

¿CUÁNTOS ENTRENADORES SERÁN DESPEDIDOS EL LUNES NEGRO DEL 2022?

Hay varios entrenadores que están en peligro en la Semana 18, y dos de ellos estarán en banquillos opuestos en el U.S. Bank Stadium el domingo. Matt Nagy, de los Chicago Bears, y Mike Zimmer, de los Minnesota Vikings, podrían dirigir sus últimos partidos con sus respectivos equipos el domingo, tras ser eliminados de la competición por los playoffs. Nagy ha estado con los Bears desde 2018, mientras que Zimmer ha estado al frente de los Vikings desde 2014.

En Nueva York, Joe Judge podría irse después de dos temporadas con los Giants. Mientras que se informa que el equipo planea traer de vuelta a Judge y al mariscal de campo de tercer año Daniel Jones, el reciente despotrique de Judge después del juego no ayuda a su caso, ya que Nueva York está 4-12 en la temporada.

Vic Fangio es otro nombre a tener en cuenta. Los Denver Broncos se han perdido los playoffs en las tres temporadas desde que asumió el cargo de entrenador jefe.

Incluso si alguno de estos entrenadores es despedido, el anuncio podría llegar antes del lunes. Los Broncos de Fangio terminan su temporada el sábado por la noche con un partido en casa contra los Kansas City Chiefs, mientras que los Bears, Vikings y Giants juegan a la 1 p.m. ET el domingo.

¿QUÉ SIGNIFICA EL LUNES NEGRO FUERA DEL FÚTBOL AMERICANO?

El lunes negro no es un término exclusivo de la NFL, pero su connotación siniestra continúa en sus diversas significaciones.

El lunes negro se ha utilizado para referirse a una caída notable del mercado de valores, sobre todo en el contexto de los desplomes ocurridos en el año 1929 y 1987. Otros famosos lunes negros se remontan al siglo XIII, cuando los nativos irlandeses masacraron a cientos de ciudadanos de Dublín.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Max Molski para NBCSports.com Para más de NBC Sports entra aquí.