Muere a los 42 años el novio de la número 2 en tenis del mundo, Aryna Sabalenka

MIAMI - El exjugador de hockey bielorruso Konstantin Koltsov, quien se desempeñaba como entrenador en la KHL, y era novio de Aryna Sabalenka, la número 2 en tenis del mundo, murió este martes en Miami a los 42 años.

El detective de la policía Miami-Dade Argemis Colomé confirmó el deceso de Koltsov en un mensaje enviado a The Associated Press. La policía indicó que habría sido un aparente suicidio. No se sospecha de un crimen.

Koltsov estaba saliendo con Sabalenka, la número dos del mundo en el tenis femenino.

Tenía previsto competir en el Abierto de Miami, cuya actividad en el cuadro principal arrancó el martes. Mensajes enviados al publicista de Sabalenka y a los organizadores del torneo no recibieron respuesta inmediata.

Sabalenka, de 25 años y vigente bicampeona del Abierto de Australia, también es de Bielorrusia. Apareció en la serie de Netflix “Break Point", refiriéndose consternada al deceso de su padre cuando éste recién había cumplido 40 años.

Koltsov había sido el auxiliar técnico del equipo Salavat Yulaev Ufa durante las últimas dos temporada. También era asistente técnico de la selección nacional de Bielorrusia.

El técnico de la selección, Dmitry Baskov, señaló que la muerte de Koltsov es “una pérdida irreparable”.

“Konstantin era uno de los líderes indiscutidos de nuestro equipo, un entrenador de ideas modernas, un jugador brillante", dijo Baskov.

Koltsov llegó a disputar 144 partidos en la NHL con los Penguins de Pittsburgh entre 2003-06 tras ser seleccionado en la primera ronda del draft de 1999, y anotó 12 goles y aportó 26 asistencias. Los Penguins ofrecieron sus condolencias a la familia y amigos de Koltsov.

Koltsov jugó mayormente en la Superliga de Rusia, que se transformó en la KHL.