A Elmer Román que "haga su trabajo"

A pesar que ya no será secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor Pesquera afirmó el viernes que la Policía no tolerará actos de violencia durante las manifestaciones del primero de mayo, mientras que admitió que queda mucho por hacer en esa agencia sombrilla.

“No necesariamente (habrá incidentes violentos como en años previos). Pero si usamos eso como base, hay una propensidad a un grupo muy pequeño… que causan estos disturbios y se va a hacer los mismo que el año pasado. No va a haber tolerancia ninguna sobre actos de violencia. Eso no hay que explicarlo mucho. Si usted comete un delito se va arrestar. Tan sencillo con eso”, dijo Pesquera en entrevista radial (WKAQ).

“Si usted hace una marcha pacífica, se la vamos a proteger y le vamos a dar los mecanismos y las vías para que haga su marcha y le protegemos todos sus derechos”, agregó.

Los dirigentes sindicales celebrarán nuevamente actividades por separado en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, el próximo primero de mayo. En el pasado se han desatado incidentes violentos durante estas actividades. Algunos grupos marcharán desde El Capitolio hasta La Fortaleza y otros realizarán su actividad en el área conocida como la Milla de Oro en Hato Rey. Esta actividad tendrá como puntos de encuentro el estadio Hiram Bithorn, la sede del Departamento del Trabajo y la Universidad de Puerto Rico (UPR).

“Pueden ponerse una capucha pero hay consecuencias por la capucha… Tírale piedras a la Policía y vas a pasar una noche en la cárcel y se te van a formular cargos… No va a llegar al punto de (romper cristales). La Policía está bien entrenada y sabe lo que tiene que hacer. La ley está de nuestra parte”, advirtió.

“El plan es de la Policía y aquí no importa que secretario esté. Es la ley y el orden. Esa es la función de la Policía… No importa quién esté en esa silla en ese momento”, afirmó.

Las declaraciones de Pesquera se dieron al repasar su gestión como secretario de la agencia sombrilla a cargo de la seguridad. Su dimisión será efectiva el 30 de abril y será sustituido por Elmer Román, quien ya fue confirmado por el Senado.

A Román, Pesquera le recomendó que “tiene que hacer su trabajo”. Sobre el monitor de la Policía, Arnaldo Claudio, el funcionario señaló que haga los cuestionamientos sobre las ejecutorias de la Uniformada en el Tribunal Federal.

Asimismo, Pesquera dijo que actualmente se reporta una reducción de 42 asesinatos comparado con el 2018. No obstante, admitió que la situación sobre la acumulación de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF) es complicada ante la falta de patólogos forenses. Dijo estos expertos deben ser contratados fuera de la isla y requieren una remuneración adecuada.

Sobre quienes le critican, el también exsuperintendente de la Uniformada, dijo que éstos sufren del efecto “Dunning-Krueger”. “Eso quiere decir que hay personas que son tan y tan ineptas que se sobreestiman ellos mismos pero eso no les permite reconocer lo poco que saben o lo mucho que no saben”, alegó.

En relación a las críticas por el salario que ganaba de casi 250 mil dólares anuales, Pesquera dijo que “creo que muy humildemente me lo he ganado. Nada más que cogiendo los tiros (críticas) me lo he ganado. No me importa (las críticas)”.

“Me voy satisfecho en el sentido de que yo hice todo lo que podía hacer. Ese siempre ha sido mi mantra… Que hay un montón de cosas que hubiese querido que se pudiesen haber hecho y no se han hecho, fantástico. ‘Such is life’. Las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas con detenimiento. El andamiaje del DSP no es una carrera de 50 metros. Es un maratón. Hay que hacerlo con calma, hay que hacerlo bien, hay que planearlo y no tengo duda de que se va a hacer”, dijo Pesquera, al alegar que tomó las decisiones correctas en el momento necesario.

Mira aquí nuestra programación en vivo.