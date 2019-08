Aida Díaz renunciará a la presidencia de la AMPR

La presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz, anunció este sábado que presentará su renuncia a la Junta de Directores el martes de la próxima semana.

Díaz, en entrevista exclusiva con Telenoticias, indicó que presentaría su carta de renuncia ante la Junta y en una asamblea. Aseguró que no hay vuelta atrás.

"Me doy cuenta ahora que no vale la pena, me doy cuenta que primero es la familia, que yo he abandonado para atender esto.", expresó.

Con dificultad para contener las lágrimas, la líder sindical reaccionó a las alegaciones de influencia y conflicto de interés sobre los contratos que ha tenido la entidad dirigida por su esposo y educador, Eusebio Rodríguez, con el Departamento de Educación. La misma aseguró que no existe ningún conflicto de interés con el mismo.

Asimismo, sobre el alegato que nubla las contrataciones de su hija, Yarimir Rodríguez Díaz, quien actualmente administra el Hospital El Maestro, y a quien también solicitó renunciara.

"Esta mañana la llamé y le dije "me tienes que hacer un favor, tienes que irte.""

La quieren sacar

En los pasados días, la Presidenta de la AMPR indicó a los medios que sabe quién está detrás de las denuncias que se han esparcido con gran rapidez en las redes sociales, junto a una imagen que detalla una serie de contratos de su esposo.

“Es bien fuerte después de haber sacrificado tanto”, dijo, sobre haber antepuesto el trabajo a la familia. Añadió sobre el tema y sin mencionar nombres, que se trata de personas por las que en algún momento veló.

Los contratos

Según indicó Díaz, la corporación de su esposo, Iniciativa para el Desarrollo Educativo y de Aprendizaje (IDEA), ha tenido 12 contratos con el DE desde el 2011 que ascienden a cerca de 4.7 millones de dólares que provienen de fondos federales, bajo el programa de Título 4.

Detalló que bajo ese programa -que funciona la mayoría de las veces por reembolso- los contratistas están obligados a cumplir con las cantidades asignadas para la compra de materiales, meriendas, transportación, salarios de los maestros (en este caso seis) y del director del plantel (que se le da un pago por supervisar que las tutorías en efecto se dan). Al final, la ganancia según Díaz es de $24,000.

