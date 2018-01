Más Videos (1 of 9)

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón, tronó el jueves en contra de la gerencia Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por “la dejadez e incompetencia” en el proceso de reparación del sistema eléctrico que fue devastado en su pueblo por el huracán María.

“Esto es abusivo, solo vemos una brigada haciendo lo que puede, mientras en otros municipios están avanzando”, dijo en declaraciones escritas.

Colón Berlingeri indicó que no firmó el convenio que presentó la Fortaleza, “primero porque le corresponde al Estado hacer esos trabajos, no a los Municipios y segundo porque no cuento con los recursos humanos ni los fondos para responder por los costos”.

Sin embargo, aseguró que durante los pasados meses se dio a la tarea de recoger los postes, transformadores y cables que estaban en las carreteras, los cuales fueron entregados a la única brigada que ha sido asignada a Orocovis.

“Lo poco que han hecho es con esos materiales porque los mismos trabajadores me han indicado que a veces se tienen que ir porque no tiene con que trabajar. En San Juan hablan bonito, pero que vengan acá para que vean la realidad”, declaró.

Agregó que desde las primeras semanas de la emergencia le consiguió maquinaria pesada a la AEE para que abrieran brecha y pudieran trabajar en los montes para levantar las torres que alimentan las líneas de Orocovis.

“Sin firmar ningún convenio, la cooperación la he brindado desde el principio y los resultados han sido mínimos. ¿Qué pasa con Orocovis, acaso no aparecemos en el mapa de la AEE?, apuntó.

“Cómo es posible que en otros pueblos haya decenas de brigadas trabajando y en Orocovis vienen cuando pueden. Esto es un abuso y un atropello con nuestro pueblo que no voy a permitir. Tanto la AEE y hasta el propio Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos han sido deficientes e incompetentes en todo este proceso y lo voy a seguir denunciando hasta que vea resultados. Se acabó la paciencia y el atropello que tienen con los orocoveños”, enfatizó.

Actualmente un 25 por ciento de Orocovis tiene energía eléctrica.

“Esto provoca que tengamos todavía más de un 40 por ciento de la población sin agua, porque las bombas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y de acueductos comunales, están operando con generadores que la mayoría están averiados por el constante uso”, dijo.

“Sabemos que nadie estaba preparado para un huracán categoría 5, pero tampoco nadie estaba preparado para una respuesta tan deficiente de la AEE y el Cuerpo de Ingenieros que nos ha dejado solos y desamparados”, sostuvo Colón, al tiempo que no descartó llevar una manifestación a donde sea para que escuchen sus reclamos.

La situación ha provocado que se afecten los residentes de Orocovis y que se detenga la actividad comercial, turística y la pérdida de empleos en uno de los pueblos de más extensión territorial en Puerto Rico.