Un grupo de alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático (PPD) alegaron el miércoles que los directores regionales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) no los atienden con la premura necesaria.

"No nos atienden porque pertenecemos a un partido político distinto al del gobierno y eso es lamentable que estén pensando de esa manera”, denunció el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez en conferencia de prensa.

Explicó que, “si el gobierno sigue como va atendiendo lo de energía eléctrica, en Cayey no vamos a tener la red eléctrica establecida en dos años. Hay que arreglar una línea de 115 mil voltios que viene de Aguirre, hay que aumentar las brigadas, solamente hay 3. Y no hay comunicación con el director regional local de la AEE”.

“Nosotros entendemos que energía eléctrica no está trabajando con la premura que se requiere. Hemos visto que las muertes por consecuencia de personas que no tienen luz van en aumento”, abundó el también presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

Del mismo modo, mencionó que los municipios pueden colaborar para restablecer la normalidad en el sistema eléctrico del país.

“El gobierno no puede seguir pensando que esto lo puede resolver solo, los municipios tenemos la capacidad de contribuir a la solución de esta problemática. Proponemos que se nos autorice a levantar la red de distribución eléctrica. Si el director ejecutivo nos firma un convenio donde nos delegue esa responsabilidad, nosotros podemos levantar la red de distribución y que ellos se encarguen de generación y transmisión”, sentenció Ortiz Velázquez.

Por su parte, el primer ejecutivo municipal de Humacao, Marcelo Trujillo, recordó que a 56 días del paso por la isla del huracán María, no se ha visto mayores mejorías en su municipio. Pues dijo que su pueblo está en tinieblas.

“Humacao está en tinieblas. Ningún barrio tiene luz. Hace 56 días que estamos luchando y no hemos conseguido nada. Los hospitales privados están trabajando a medias por lo de la luz. Las escuelas, se abrieron 5. En lo de la electricidad, no estoy viendo muchas brigadas puertorriqueñas trabajando en Humacao. La que si veo es la compañía Cobra que empezó el jueves de la semana pasada. Hemos tenido dos conversaciones en estos 56 días con el director regional de la AEE donde me ha dicho que se está tratando de arreglar un generador para energizar a Humacao, pero no han podido y que están a la espera de otro generador que llega en tres semanas. O sea, que no vamos a tener luz por un tiempo”, sentenció el alcalde.