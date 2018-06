Anuncian millonaria asignación de fondos federales

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, anunció varias asignaciones de fondos por parte de tres agencias federales para la salud, trabajos relacionados a los huracanes Irma y María e investigaciones sobre el sistema atmosférico.

Se trata de $21,269,635 asignados por la Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA, por sus siglas en inglés) para medidas de emergencia tomadas a raíz de los huracanes Irma y María; $6,412, 992 por parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para centros de salud y entrenamientos y fondos por parte del Departamento de Energía para investigaciones sobre el sistema atmosférico.

Entretanto, la comisionada residente informó que el nuevo paquete de asignaciones de fondos y reembolsos por parte de FEMA, se distribuye entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y los municipios de Patillas, Lajas, Jayuya y Las Piedras.

“La AEE recibirá $7,109,642 por Medidas de Emergencia para Protección tomadas a raíz del huracán Irma, el dinero se da bajo la Sección 403 de la Ley Stafford que autoriza a proporcionar “asistencia esencial” para enfrentar las amenazas inmediatas a la vida y a la propiedad producto de un desastre mayor”, dijo González Colón en declaraciones escritas.

Por otro lado, dijo que bajo el programa piloto de Procedimientos Alternos de Asistencia Pública (PAAP) se le asignó al Municipio de Patillas $1,622, 496 bajo la Categoría B que destina fondos para los trabajos realizados antes, durante y después del huracán María para salvar vidas, proteger la salud pública y la seguridad, y prevenir daños a la propiedad pública y privada.

Detalló que bajo la Categoría A del PAAP, fondos para la remoción de escombros, el Municipio de Jayuya recibirá $6,193, 269 , el Municipio de Las Piedras $4 millones y el Municipio de Lajas 2 millones 344 mil 228 dólares.

Para estas asignaciones, FEMA asumirá el 100 % de los costos sin requerir un pareo de estos fondo, según afirmó la comisionada residente.

Asimismo, explicó que un total de $1,340,983 fueron asignados al Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para programas de control y prevención del cáncer por parte del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades adscrito al HHS.

Bajo la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) se asignaron $94,044 a la Universidad Interamericana de Puerto Rico y $27,569 al Recinto de Ciencias Médicas para adiestramiento de enfermeros anestesista. También bajo esa agencia un total de $4,950,396 han sido destinados para Migrant Health Center, Western Region, Inc. (MHC, Inc.) que brinda servicios de salud de forma integrada en sus clínicas de Mayagüez, Guánica, Yauco, Isabela, Lajas, San Sebastián, Maricao, Las Marías y una división de Proyectos Especiales.

Por su parte, el Departamento de Energía anunció que asignó $15 millones de dólares para 27 trabajos de investigación sobre ecosistemas y modelos climáticos, estos proyectos tienen expectativas de tres años de duración y sirven para recopilar data que ayude a preparar y mejorar diferentes tipos de modelos, que son simulaciones a gran escala de procesos ambientales ejecutados en supercomputadoras potentes, proporcionando representaciones más precisas de los procesos que rigen los comportamientos de la atmósfera, los océanos, los ecosistemas terrestres, la criósfera (porciones de la superficie de tierra donde el agua está en forma sólida, hielo) y la infraestructura.

Dos proyectos relacionados a Puerto Rico, en la categoría de Investigación del Sistema Atmosférico, se beneficiaron de esta asignación para la cual el Departamento no publicó el monto específico.

El primer proyecto es uno realizado en conjunto entre el Servicio Forestal del Departamento de Agricultura federal y el Goddard Space Flight Center de la NASA titulado “Catastrophic Forest Disturbance and Regrowth in Puerto Rico Following Hurricane Maria: Benchmarks for Earth System Models from Forest Inventory and Remote Sensing Measurements”.

Se busca aprovechar el extenso inventario forestal y los datos de teledetección en el aire adquiridos antes y después de los huracanes Irma y María en Puerto Rico para cuantificar la variabilidad en la mortalidad de los árboles. Se estudiará el daño, la mortalidad y la recuperación forestal luego de los huracanes mediante los gradientes del paisaje en clima, geología, topografía, edad del bosque, uso pasado de la tierra y composición de especies para comprender mejor la resiliencia de los bosques tropicales ante las perturbaciones catastróficas.

El segundo proyecto es dirigido por el Servicio Forestal, Michigan Technological University y por el Servicio Geológico de Estados Unidos bajo el título “Effects of Hurricane Disturbance and Increased Temperature on Carbon Cycling and Storage of a Puerto Rican Forest: A Mechanistic Investigation of Above- and Belowground Processes”.

Se busca comprender de manera mecánica cómo el aumento de las temperaturas y la reciente alteración provocada por los huracanes afectan el ciclo del carbono y la biogeoquímica, tanto en las plantas como en los suelos de un bosque tropical de Puerto Rico. Este proyecto es una continuación de un proyecto, también con fondos del Departamento de Energía, comenzado en el 2015, pero interrumpido por Irma y María.