Una familia puertorriqueña que reside en Filadelfia denunció que una infestación de chinches ha provocado que lo pierdan todo.

Un video viral denunció lo que aparenta ser una infestación en un autobús SEPTA, lo que supuestamente llevó los insectos hasta su residnecia.

“Me estaba rascando la espalda y no sabía lo que era. Cuando llegué a casa le dije a mi madre ‘me pica, me pica’ y ella me revisó”, destacó un pasajero, quien asegura fue víctima de la infestación.

La familia puertorriqueña, que no quiso ser identificada, dijo que lo han perdido todo debido a la reproducción de estos insectos en la vivienda. “Esto llega hasta el extremo de que he perdido los muebles y todo. No tengo nada”, destacó la dama, quien tampoco quiso identificarse.

Testigos tomaron video del interior de la casa donde ventanas, estantes y otros artefactos están completamente infestados de chinches y los huevos de éstos. “Yo me levanto algunas veces y hay diez o 15 en mis piernas”, agregó el caballero.

Los puertorriqueños del norte de la ciudad aseguran que todo inició tras la utilización del sistema de acarreo, pero esto último no ha sido probado. "Estas cosas llegan a tu casa y es como que 'llegamos para nunca irnos", agregó la dama.

Por su parte, la agencia de transportación explicó que fumiga las unidades de su flota una vez al mes, pero las que se mencionaron en la querella de estos pasajeros, serían trabajadas con más rigor.

“Como SEPTA no puede ver una cosa así… eso es que no hay diligencia”, agregó el presunto afectado por chinches.