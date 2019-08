Chemo Soto quiere ocupar una de las sillas en el Senado

Más Videos (1 of 9)

El exalcalde de Canóvanas, José “Chemo” Soto aseguró el sábado que tiene la experiencia política para ocupar uno de los escaños vacantes en el Senado.

El mismo le ha dejado saber al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, su interés en ocupar una de las dos vacantes que existen por acumulación tras las salidas de las senadoras Margarita Nolasco y Zoé Laboy, sin embargo, asegura no ha recibido respuesta.

“Dos veces le he dicho la intención mía de yo ir al Senado y no me ha dado respuesta.”, dijo el exalcalde de Canóvanas.

Según Soto, en las primarias del 2016 quedó séptimo lugar con 125,314 votos (5.72%) por lo que entiende que se debería tomar en consideración para otorgarle una de las vacantes, sin embargo, sería el directorio del Partido Nuevo Progresista (PNP) presidido por Rivera Schatz el que determinará cómo se llenarán las sillas en el Senado.

“Eso pues me da la ventaja que yo fui a esa elección y ahora soy candidato.”, asegura Soto.

El mismo asegura que en su agenda se encuentra trabajar por los retiros de los policías, los fondos de FEMA y por los derechos de la mujer dentro de otros asuntos.

“Trabajar con muchas leyes que actualmente veo que se están estancadas porque no les dan seguimiento”, explicó.

Soto entiende que, aunque no es una cara nueva para el Senado “el pueblo me conoce. Todos los años que estuve aquí (alcaldía de Canóvanas) no tuve problemas con el pueblo de Puerto Rico, con ninguna agencia de gobierno o federal. Nunca tuve problemas porque hice un trabajo derecho.”

