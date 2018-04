Aseguran que habrá agua y luz este 1 de mayo

Un mensaje que circula en la aplicación de WhatsApp, que alerta sobre la supuesta suspensión de los servicios de agua y luz, entre otros, debido a la manifestación de este martes, 1 de mayo, es completamente falso.

Así lo afirmaron por separado este lunes el presidente de la Unión Independiente Auténtica (UIA) de los Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Pedro Irene Maymí, y el operador auxiliar de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Jorge Bracero.

“Que el pueblo sepa que las uniones, como parte de este pueblo, no vamos a impedir que el servicio de agua llegue a los hogares de los clientes de la AAA”, dijo Irene Maymí en declaraciones escritas.

"Esto es absolutamente falso. Lo que pasará mañana es un paro nacional , es el derecho a protesta, el cual le guste a unos y otros no es un derecho de cada ciudadano. Las plantas , operaciones etc de la AEE correrá sin el personal unionado por un día. Tal como ha pasado en CADA PARO O PIQUETE SIEMPRE", manifestó Bracero.

Se espera lluvia para el 1 de mayo

La Autoridad en el Tiempo. (Publicado hace 3 horas)

"El 1ro de mayo la Unión NO va a sabotear nada, la AEE no provocará apagones por que si. Si algo pasara durante el día (un transformador explota, Subestacion se sale de servicio, etc) como puede pasar cualquier otro se trabajarán con los gerenciales como siempre han hecho. No cundan al pánico, ni a llenar tanques de diesel y gasolina por miedos. Esto realmente destruye tu paz y tu no mereces éste stress", añadió.

