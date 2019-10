Denuncian que conserje llevó a tres niñas al baño

Más Videos (1 of 9)

La Policía investiga la denuncia de un grupo de padres de la escuela Francisco Jordan del Barrio Caguana de Utuado, quienes alegan que el conserje del plantel llevó a tres niñas al baño.

"El me haló con dos amiguitas del salón y me llevó al baño y después cuando estoy por ahí me persigue y tengo miedo" expresó la madre de una de las presuntas víctimas, citando lo que su hija le contó.

La mujer solicitó la salida del conserje y de la directora, pues alega que nunca llamó a los padres para notificarles los sucedido. Se enteraron, dijeron, mientras protestaban por las condiciones físicas del plantel y presuntas acciones cuestionables de la directora escolar.

" Esos hechos ocurrieron el 10 de septiembre y no es hasta un mes despues que nos enteramos de lo que ocurrio aqui que son alegaciones porque a todo el mundo le asiste la presuncion de inocencia" manifestó por su parte Jazmin Laracuente, portavoz de padres de la escuela.

Telenoticias intentó obtener una reacción de la directora, pero no fue posible. Sin embargo, el portavoz de prensa del Departamento de Educación, Alex Ramos, aseguró que el conserje señalad fue trasladado a otra región educativa y se le asignaron funciones lejos del alcance de menores en lo que concluye la investigación, que, al momento, se atiende como maltrato institucional.

