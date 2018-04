La cara de Cristóbal San Pedro apunta hacia el suelo a pesar de su reciente liberación del centro migratorio de Otay Mesa, en San Diego. Dice que los agentes lo liberaron a pesar de su diagnóstico de cáncer, y hoy la falta de dinero y de cualquier cobertura médica lo tiene preso en su propio cuerpo.

“Pues tengo que tener mi [seguro médico] o algo que cubra los gastos, y pues ahorita la verdad no tengo nada que me beneficie en eso”, dijo cabizbajo San Pedro.

San Pedro, padre de 5 hijos, fue liberado por ICE tras meses en un centro de detención con un cáncer en los intestinos que requiere atención hospitalaria urgente. Según su abogada, Cassandra Borjon, el servicio de inmigración se quiso “lavar las manos” y no ser responsable del costo del tratamiento.

En diciembre de 2017, San Pedro fue detenido bajo sospecha de manejar ebrio. Como San Pedro es un inmigrante indocumentado, fue trasladado al Centro de Detención Otay, en el sur de California, donde estuvo hasta el viernes 23 de marzo cuando fue liberado.

Fue liberado por ICE con diagnóstico de cáncer

Según San Pedro, quien dio a ICE el nombre falso de David López Flores, fue dentro del centro que comenzó a sentirse mal, con síntomas de mareos y un dolor intenso. “La verdad, no me atendieron”, dijo a las cámaras de Telemundo 20. “No más me checaron la presión y me regresaron. Yo seguía mal”.

Un comunicado enviado por ICE a Telemundo 20 asegura que “el señor López-Flores fue llevado al hospital con anemia y mareos el 14 de marzo y recibió el tratamiento adecuado. El 22 de marzo le dieron el alta y lo retornaron al centro de detención”.

Telemundo 20 preguntó a ICE en qué fecha comenzó el detenido a solicitar atención médica hospitalizada, pero no obtuvieron una respuesta.

Según San Pedro, no fue hasta la tercera visita a la enfermería del centro de detención que lo enviaron al hospital, hasta entonces solo le habían dado analgésicos.

Vio a un especialista en el Hospital Alvarado en San Diego. “Me diagnosticaron con tumor canceroso, tumor en el intestino delgado y en el páncreas”, aseguró el inmigrante.

El historial médico obtenido por Telemundo 20 asegura que el paciente “debe ser trasladado al Hospital UCSD” para realizarle una cirugía. Sin embargo, tal como ICE confirma, él es devuelto al centro de detención el 22 de marzo y liberado un día después.

“Cuando una persona está en custodia de ICE, ICE es responsable de cubrir todos los gastos médicos”, declaró la abogada Borjón. “Si lo dejan salir bajo palabra, ICE ya no es responsable de los gastos médicos, desafortunadamente la mayoría de nuestros clientes no tienen los fondos para pagar servicios médicos de especialistas”.

La salida de San Pedro del centro de detención y el reencuentro con su familia fue agridulce.

Para su esposa, Nayely López, “siento alivio porque va a estar con nosotros, pero no un gran alivio porque en estos momentos no contamos con el dinero suficiente para que el obtenga un buen tratamiento”, aseguró. “No sé qué voy a hacer, a dónde voy a recurrir para la ayuda. Entonces él va a estar en casa, yo lo voy a poder atender, va a estar ahí, voy a estar con él, pero en el aspecto médico no".

En cuanto a su caso con ICE, la abogada Borjón cree que todavía hay esperanzas de que consiga quedarse en Estados Unidos. “Ahorita estamos peleando ciertos remedios, vamos a necesitar muchos documentos”, dijo, “lo bueno es que él está fuera así que nos puede ayudar a obtener los documentos de que necesitamos”.

Según ICE, San Pedro fue encontrado el 18 de diciembre de 2017 en el Centro de Detención de Vista después de ser arrestado por cargos locales”.

Estos cargos, Borjón aseguró a Telemundo 20, son de manejar bajo la influencia del alcohol. Además la abogada reveló que es la segunda vez que el inmigrante enfrente este tipo de cargos. “Sí tuvo eso”, declaró Borjón, “nuestro cliente si tiene historial de inmigración, pero por eso se está peleando su caso, de todas maneras tiene sus remedios, defensas, y tiene derecho a pelear su caso”.

Preguntado por sus ofensas, San Pedro aseguró que “somos seres humanos y nos equivocamos y desgraciadamente pues pasaron las cosas y yo siento que ya estoy pagando el castigo”.

La pareja tiene cinco hijos y la mala noticia se ha vuelto muy difícil de ocultar. En medio de la desesperación la pareja abrió una página en GoFundMe, afirman que cualquier donación los puede ayudar, ya que la primera consulta al menos es de $600 en una clínica especializada en UCS.

“Cualquier persona que está en la situación igual como Cristóbal, desafortunadamente no va a recibir atención médica” dijo su abogada. Puede recibir atención médica para mantenerlo vivo en caso de una emergencia, pero no para más, aseguró la abogada.