Determinan fecha para el juicio de Jensen Medina

Una conferencia con antelación a juicio del caso contra Jensen Medina, acusado del asesinato de Arellys Mercado, tiene lugar este jueves en el Tribunal de Fajardo.

En esta determinaron un nuevo 'status conference' para el 15 de noviembre a las 2:00 p.m. Mientras, el juicio en fondo comenzaría el 12 de diciembre a las 2:00 p.m.

El juicio se extendería a los días:



-13 de diciembre de 2019 (8:30 a.m.)

-17 de diciembre de 2019 (2:00 p.m.)

-18 de diciembre de 2019 (2:00p.m.)

-20 de diciembre de 2019 (8:30 a.m.)

-23 de diciembre de 2019 (8:30 a.m.)

-13 al 16 de enero de 2020 (2:00 p.m.)

-7 de enero de 2020 (8:30 a.m.)

La defensa solicitó "tiempo adicional" para notificar si el juicio será por jurado o tribunal de derecho.

En contexto

Medina está acusado de matar a una mujer por un celular en Fajardo. Este enfrenta dos cargos por violaciones a la Ley de Armas y uno por asesinato en primer grado.

La jueza María Rivera Corujo determinó causa para juicio, que será transmitido a través de telemundopr.com, tras escuchar diversos testimonios.

Mira aquí nuestra programación en vivo.