Cadena de pizzas se encarga de rellenar hoyos

Las pizzas que se entreguen en Milford, Delaware, ahora llegarán sanas y salvas a su destino, después de que la cadena Domino's iniciara su programa "Paving for Pizza", dedicado a tapar los hoyos en las carreteras.

Después de enterarse del proyecto el invierno pasado, los funcionarios de la ciudad central de Delaware presentaron una solicitud a la famosa cadena y fueron seleccionados como uno de los cuatro municipios para participar en la ronda inaugural de reparaciones.

Esta iniciativa se anuncia como un intento de ayudar a los repartidores de pizza y a los clientes a llevar de forma segura sus pizzas desde la tienda hasta su destino.

"Los baches, grietas y cráteres en el camino pueden causar daños irreversibles a tu pizza durante el camino de Domino's hasta tu casa", se lee en el sitio web del programa. "No podemos esperar y dejar que tu queso se deslice hacia un lado, tus ingredientes se desdoblen, o tus cajas se volteen. Así que estamos ayudando a pavimentar ciudades de todo el país para proteger tu pizza de estos malos caminos”.

Durante un par de semanas esta primavera, Domino's envió cuatro trabajadores de la construcción a Milford para llenar los cráteres.

En total, los trabajadores repararon 40 baches en 10 caminos. Cada bache reparado fue pintado con spray con el logotipo de Domino y las frase "Oh yes we did (Oh sí, lo hicimos)“.

"Creo que esta es una oportunidad única para el sector privado en términos de ayudar a los municipios locales y ayudar a reparar los baches", dijo Mark Whitfield, Director de Obras Públicas de Milford.

"¿Alguna vez has caído en un bache y te has encogido al instante? Sabemos que la sensación se intensifica cuando traes a casa un pedido en la tienda local de Domino's. No queremos perder ninguna pizza en un bache, arruinando una comida maravillosa", dijo Russell Weiner, presidente de Domino's USA. "Domino's se preocupa demasiado por sus clientes y sus pizzas como para que eso suceda".

Domino's continuará con el programa y le solicitaron a los clientes que nominen a su respectiva ciudad.