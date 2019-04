Educación dará clases este 1 de mayo

El secretario interino del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez, anunció este martes que las clases en el sistema público de enseñanza continuarán con normalidad mañana, 1 de mayo, día en el que algunas organizaciones sindicales han convocado una manifestación en la zona metropolitana.

“Aunque la libertad de expresión y las manifestaciones son un derecho de todo ciudadano, los maestros, el personal docente y no docente del Departamento de Educación tiene una responsabilidad con los alumnos, con su trabajo y más importante, con la educación. Les recuerdo que toda aquella persona que se ausente este día y no pueda justificar la ausencia con los reglamentos establecidos en la agencia, se le efectuará un descuento de nómina, pues es una ausencia no justificada”, puntualizó el jefe de Educación en declaraciones escritas.

Hernández Pérez aseguró que las 856 escuelas alrededor de la isla ofrecerán, como de costumbre, los servicios básicos a los estudiantes, padres, maestros y todos los componentes de las comunidades escolares, garantizando así el tiempo lectivo.

Asimismo, el funcionario destacó que, para garantizar la seguridad de los empleados del Departamento y según los planes de la Policía, las oficinas centrales no estarán atendiendo público, pues el tránsito se afectará, ya que muchas de las calles cercanas a la agencia permanecerán cerradas, de acuerdo con los esfuerzos de la Uniformada.

“En años anteriores este día ha sido uno regular y sin incidentes en los planteles. La mayoría de los maestros y el personal de la agencia tiene pasión por su trabajo y así lo hemos visto en las asistencias recopiladas. Entiendo la preocupación que algunos padres puedan tener por la seguridad de sus hijos, probablemente infundado por grupos que no representan a la mayoría del magisterio. Garantizaremos la seguridad de todos en las escuelas para que sean lugares de diálogo, respeto y armonía. Exhorto a los maestros, personal no docente, administrativo y a los estudiantes a asistir a clases mañana, miércoles”, subrayó el jefe de Educación.

