Alarmante: alta incidencia de hostigamiento sexual en el RUM

Una publicación en la página de Facebook “Confesiones RUM” había inquietado a miembros de la comunidad de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez en julio de 2017.

La publicación abrió la puerta en el momento para que cibernautas compartieran sus quejas sobre alegado acoso y hostigamiento sexual por parte de miembros de la facultad del de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Cada conversación se volvía más incómoda y subida de tono, al punto de que sexualizaba cualquier comentario. Estudiante del RUM

En la página, en la que estudiantes publican anónimamente anécdotas de problemas o situaciones que enfrentan en el recinto, el pasado 19 de julio publicaron el escrito de una joven, que no ha sido identificada, alegando que un “distinguido” profesor que en un momento admiró mucho llegó a hacer acercamientos explícitamente sexuales y hasta enviarle fotos de sus partes íntimas.

“Cada conversación se volvía más incómoda y subida de tono, al punto de que sexualizaba cualquier comentario. Tuve que ser explícita y expresarle mi incomodidad, además de aclararle que no me interesaba en ese aspecto.

Los siguientes meses me dediqué a evadirlo, hasta que un día decidí responder a lo que parecía un chat inocente. Tan pronto pasamos del saludo y las actualizaciones de cómo nos iba, fue directo a sus comentarios sexualizados. Esta vez no solo cruzó mis límites, sino que botó la bola en acoso cuando saltó en la ventana de chat una foto de su pene erecto no solicitado (sin circuncidar, 6" siendo generosa, y vello púbico natural, por si alguien que le conozco íntimamente tiene dudas)”, lee en el post.

En los comentarios de la publicación instaron a la joven a reportar oficialmente lo sucedido. Además, otras personas escribieron que sabían perfectamente a qué profesor se refería la estudiante, pues supuestamente había más “víctimas”.

La senadora del Distrito Mayagüez-Aguadilla, Evelyn Vázquez, convocó este martes participar de la Conferencia de Prensa en la que habló de la Reunión Ejecutiva sostenida con la rectora interina del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), Wilma Santiago, y con la procuradora interina de la Oficina de la Procuradora de la Mujer, Carmen Lebrón, sobre los resultados del informe del alegado patrón de hostigamiento sexual en el mencionado centro docente.

Los resultados de la encuentra revelaron que el 53.2% de los estudiantes se han sentido hostigados por sus compañeros y otros miembros del estudiantado. Mientras el 39.6% de los estudiantes dijeron haberse sentido hostigados por personal docente en algún momento. Sin embargo de una comunidad universitaria de 14,500, solo 9 quejas han trascendido a querellas según la administración del RUM.

Váquez anunció que se comenzará una campaña de orientación y talleres luego de los resultados que reveló el estudio. El próximo miércoles se hará una vista pública en el recinto para que los profesores responsables del estudio hablen de los resultados y se abrirá un espacio para que los estudiantes tengan un foro para llevar querellas.

A pesar de que en la página “Confesiones RUM” se identificó por nombre y apellido el año pasado a el docente que alegadamente hostigó a estudiantes del recinto, este medio no lo divulgará, pues no existe una querella en su contra.

La directora de la Procuradoría de Estudiantes, Larizza Hernández Nazario indicó que no podía ofrecer información sobre querellas radicadas.

Este medio se comunicó en septiembre con el director actual del Departamento de Ciencias Sociales, Luis Nieves, quien alegó haberse enterado de la supuesta situación con la publicación de Facebook y que no tenía más información al respecto. Explicó que, de un estudiante ser víctima de acoso sexual, debe acudir a la oficina de Asesoría Legal o a la Procuradora de Estudiantes para radicar una querella.

Luego de que este medio intentara indagar en estas alegadas quejas de hostigamiento el pasado año el Director de la Oficina de Calidad de Vida del recinto, Gustavo Cortina, envió una circular a todo el recinto, instando a la comunidad universitaria a reportar cualquier “comportamiento no adecuado”.

“Recuerde siempre tomar buenas decisiones sobre su comportamiento y ayude a sus compañeros tomar (sic) decisiones seguras y saludables. Sea responsable en sus actos, ya que involucrarse en comportamiento prohibido impactará negativamente su educación y/o oportunidades de aprendizaje de otros” reza el escrito.

Un miembro de la facultad, quien pidió que no se le identificara, confirmó a Telemundopr.com que conoce sobre la situación y de las quejas por la conducta inapropiada del profesor, que en el 2014 llegaron hasta la entonces directora del Departamento, Ramonita Vega, pero que nunca se formalizó una querella. De hecho, este medio tiene en su posesión copia de los correos electrónicos supuestamente enviados a Vega en la que recogen quejas de los estudiantes sobre este profesor.

Según la fuente, en el 2014 un grupo de estudiantes, 14 mujeres y un hombre, pidieron ser removidos de la clase debido a su conducta, que supuestamente incluía hostigamiento sexual, ausentismo, burlas y un sistema injusto de calificación. En la minuta de la reunión de los estudiantes con miembros de la facultad, indican además que el profesor citó en al menos una ocasión a estudiantes a una barra.

Como solución de las quejas, los estudiantes fueron removidos y otros dos profesores de la facultad se encargaron entonces de impartir clases al grupo. El profesor en cuestión continúa trabajando en el departamento.

“Yo solo sé que ese hombre me invitó como dos veces a quedarme en hoteles con él y saqué A en su clase, pero yo me sentía hostigada todo el cab*** semestre”, se escucha a una joven decir sobre el profesor en una grabación que hicieron llegar a este medio.

En 2015 tres estudiantes del RUM publicaron un estudio sobre el hostigamiento sexual en el recinto, en el que indicaron que un 50% de las estudiantes alegaron que han sido víctimas de algún tipo de hostigamiento.

Las tres mujeres fueron estudiantes del mismo profesor.