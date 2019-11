Esperarán a enero para enmendar Código Electoral

Más Videos (1 of 9)

Luego de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced descartara convocar a una sesión extraordinaria para enmendar el legislativamente aprobado Código Electoral, los presidentes Carlos "Johnny" Méndez Núñez y Thomas Rivera Schatz expresaron el jueves que van a atender el asunto en la última sesión ordinaria del cuatrienio en el mes de enero.

Nota relacionada: Cámara aprueba proyecto de Código Electoral

“No hace falta una Sesión Extraordinaria, la Asamblea Legislativa puede considerar el proyecto, igual como lo hizo con la Ley de Armas. Es exactamente lo mismo”, dijo Rivera Schatz a preguntas de la prensa.

Por su parte, el presidente de la Cámara, Méndez Núñez, explicó que esperar hasta enero no afecta el proceso electoral de noviembre de 2020.

“La inmensa mayoría de los cambios son para elecciones futuras. El proceso de (votación por ) internet, el voto electrónico y todo eso no es de aplicación esta elección. Lo de los endosos es lo único que lo está deteniendo para enviarlo a la firma de la gobernadora. Eso lo vamos a atender el primer día de sesión”, sostuvo Méndez Núñez.

Nota relacionada: Senado aprueba proyecto de Código Electoral

Rivera Schatz sostuvo que el Código y la Ley Electoral vigente mantienen la fecha para la radicación de candidaturas.

Sobre la controversia por la cantidad de endosos que introdujo la Cámara, el presidente cameral expresó que “esos son las reglas básicas del proceso electoral. En la medida que tu permitas que grupos moderados o movimientos o intereses particulares que no sean movimientos ciudadanos proliferen de esa manera, lo que hace es que carga el sistema electoral. En realidad un grupo que salga que tenga a 12 personas no tiene ningún arraigo en el pueblo. Eso no le cierra la puerta a movimientos ciudadanos que han ocurrido en municipios”.

No obstante, el presidente del Senado opina distinto.

Nota relacionada: Dalmau solicita audiencia urgente por Código Electoral

“Yo soy de la opinión de que no deberíamos pedirle ningún endoso a los candidatos para permitir la mayor participación de candidatos y candidatas posibles, pero la Cámara entendió distinto y nosotros respetamos eso”, mencionó.

Cuestionado sobre la denuncia del senador independiente, José Vargas Vidot, el presidente del Senado expuso que ya esa controversia fue atendida por los tribunales.

“En la pasada elección, Vargas Vidot impugnó y el Tribunal le dio la razón y le redujo la cantidad de endosos para que fuera igual a los otros Senadores por Acumulación. Así que ya hay una determinación de la Corte que no se puede obviar”, sostuvo.

La solicitud inicial para solicitar una Sesión Extraordinaria fue porque en el proyecto aprobado hubo un error en la fecha para presentar la mitad de los endosos requeridos a los aspirantes a la Comisión Estatal de Elecciones.

Mira aquí nuestra programación en vivo.