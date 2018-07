Estudiante de UPR investiga combatir el cáncer de pulmón

En los laboratorios de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPRRP), se realizó un estudio científico pionero con la posibilidad de trabajar en aspectos contra el cáncer del pulmón. El objetivo de la investigación era crear una droga que tiene el potencial de atacar células cancerosas eficazmente.

El protagonista de este estudio es Manoj Saxena, estudiante doctoral proveniente de la India, quien realizó el doctorado y postdoctorado en el recinto riopedrense. Según sus mentores, los doctores Kai Griebenow y Arthur D. Tinoco, el Dr. Saxena ha tenido éxito en combinar la proteína cytochrome c con la transferina, que logra traspasar la membrana de las células cancerosas.

Esta investigación comenzó en el laboratorio del Dr. Kai Griebenow, quien es profesor del Departamento de Química y experto en Bioquímica, cuando Manoj Saxena era su estudiante doctoral. Luego de culminar su doctorado, Saxena continuó con su investigación al conseguir un postdoctorado con la mentoría del Dr. Arthur D. Tinoco, quien es también profesor del Departamento de Química y se especializa en Bioinorgánica.

De acuerdo con Saxena, autor de este estudio, esta droga prácticamente trabaja combatiendo el cáncer del pulmón, que es probablemente la causa número uno de muertes por cáncer en los Estados Unidos. Asimismo, explicó que “este descubrimiento eliminaría el efecto adverso de los tratamientos, que normalmente se usan porque son compuestos de platino y esos compuestos sufren de efectos secundarios”, destacó el investigador y ahora doctor especializado en estructura molecular.

El Dr. Arthur D. Tinoco ofreció detalles de la relevancia de esta investigación. “Específicamente se desarrolló un mecanismo para facilitar el transporte de la droga a través de la membrana celular. De esta manera, puede atacar efectivamente la célula cancerosa porque estamos usando moléculas que son naturales y que nuestro cuerpo tiene. Así que hay una biocompatibilidad, algo importante, ya que usando eso, sabemos que no va a afectar al cuerpo como otras drogas, porque son moléculas naturales que se pueden aprovechar para dirigir la droga específicamente a las células cancerosas”, explicó Tinoco, quien colaboró de manera estrecha al brindar asesoría, materiales e instrumentación necesarios de su laboratorio.

“Manoj tuvo éxito en combinar la proteína cytochrome c con la transferina, que es una proteína que se encuentra en el corriente sanguíneo. La cytochrome c es una proteína que posee propiedades citotóxicas, pero su uso como droga es limitado porque no tiene la capacidad de traspasar la membrana celular. Pero cuando se fusiona con la transferina, se produce un compuesto que ayuda a transportar eficazmente la cytochrome c dentro de la célula, debido a que puede ser aceptado por el receptor de la transferina y traspasa la membrana de la célula sin dificultad. Este proceso se denomina endocitosis. Además, en las células cancerosas, hay una alta expresión de receptores de transferina cuando las comparamos con las células saludable. Este aspecto que contribuye a atacar directamente las células cancerosas se llama active targeting”, indicó el doctor Tinoco.

Asimismo, Saxena recalcó que “nuestro neo-conjugado es prometedor para el desarrollo futuro para atacar cánceres con una expresión mejorada del receptor de transferina”. Igualmente destacó que esto es algo totalmente innovador, ya que es la primera vez que se trabaja este compuesto.

Esta investigación se realizó en el Edificio Facundo Bueso, específicamente en los laboratorios del Dr. Kai Griebenow y del Dr. Arthur D. Tinoco, al igual que en el Edificio de Ciencias Moleculares de la UPR. El proceso tardó un año y medio, y contó con la colaboración de la doctora Yamixa Delgado, estudiante postdoctoral; Rohit Kumar Sharma, estudiante graduado; Shweta Sharma, estudiante graduada, y Solimar Ponce de León, estudiante subgraduada, todos del recinto riopedrense.

Mientras hacía su doctorado y postdoctorado en el recinto, Manoj Saxena, estudiante postdoctoral proveniente de la India, fue el encargado principal de realizar la investigación titulada Inducing cell death in vitro in cancer cells by targeted delivery of cytochrome c via a transferrin conjugate, que recientemente fue publicada en la revista científica PLOS one.

Sobre la publicación en PLOS one

“Se siente súper bien, porque esto es un esfuerzo que se hizo con estudiantes graduados, subgraduados y postdoctorales, además, para muchos esta es su primera publicación oficial”, comentó el doctor Tinoco.

Estos investigadores planifican para el futuro optimizar esta investigación publicada y poder hacer estudios clínicos en animales y, más tarde, en seres humanos.

PLOS one es la primera publicación multidisciplinaria de Acceso Abierto al mundo. Su amplio alcance proporciona una plataforma para publicar investigaciones primarias, que incluyen estudios interdisciplinarios y de replicación. Los criterios de publicación de la revista se basan en altos estándares éticos y el rigor de la metodología y las conclusiones informadas. Además, presenta informes de investigaciones originales de las Ciencias Naturales, Investigación Médica, Ingeniería, así como de las Ciencias Sociales y Humanidades, que contribuirán a la base del conocimiento científico.