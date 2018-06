Exfutbolista pierde 81 libras y pide jugar en el Mundial

Más Videos (1 of 9)

Su nombre es Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid y es apodado "Mido", quien jugó mucho tiempo a tras con la selección nacional de fútbol de su país, Egipto.

Ahora quiere volver a representar a su país y pese a que está retirado y tenía sobrepeso, apuesta a lograrlo.

Actualmente es un entrenador de fútbol egipcio, tiene 35 años e hizo una petición muy peculiar al técnico de la selección egipcia, Héctor Cúper, tras retomar su ritmo pues se retiró en 2013.

El pasado 30 de mayo publicó en sus redes sociales que había bajado 81 libras (unos 37 kilos) y que todavía seguía entrenando para bajar 33 libras más (unos 15 kilos).

El mensaje añadía que:" Gracias a todos los que me criticaron y se burlaron de mi. Me cambiaron la vida e hicieron que cuide más mi salud. Gracias a los que me ayudaron a empezar de nuevo".

Además en otro hacía una petición: “Señor Cúper yo sé que está desesperado por un delantero que retenga el balón en los contraataques. Yo marqué cada dos partidos con Egipto así que le puedo garantizar un tanto en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial”, le escribió Mido al entrenador de la selección.

Mido también es un presentador de televisión y jugó como delantero. Mido comenzó su carrera con Zamalek en Egipto en 1999.