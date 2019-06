Georgie Navarro asegura es víctima de “bullying”

VS

El representante por el precinto 5 de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas; Jorge "Georgie" Navarro Suárez alegó este martes ser víctima de “bullying” por parte de personalidades de los medios que utilizan videos y noticias, que él publica en sus redes sociales para mantener al público y sus constituyentes informados sobres sus actividades públicas.

Específicamente se refirió a un video publicado por algunas personalidades de los medios que, según alegó, fue utilizado con malicia, mentiras y maldad para tergiversarlo y supuestamente hacerle daño político.

“Me refiero a un video publicado en la redes en el que yo salgo de la actividad de verano del presidente de la Cámara y grabo un video donde comenté lo que ocurrió durante la misma. Allí relaté que me divertí, dejé el ‘party’ encendido luego de cantar el karaoke, bailar con mis compañeras y relataba a mi audiencia que me fui antes de tiempo de la fiesta porque me dirigía una actividad deportiva en la que jugaría con la camiseta de los Philipps”, denunció Navarro Suárez en declaraciones escritas.

El representante dijo sentirse muy consternado e indignado con esta situación, ya que unas cuantas personalidades de las comunicaciones tomaron el video y alegaron que estaba borracho, cuando según él, no lo estaba.

“Quieren hacer fama y aumentar sus seguidores utilizando y difamando con todo lo que hago o subo a mis redes. Si necesitan aumentar sus ‘followers’ háganlo con más inteligencia y estrategias de mercadeo, no con mi persona. Yo trabajo duro y soy un representante de estar en la calle y en contacto con mis constituyentes” explicó Navarro.

“Es duro levantarte en la mañana y escuchar a tus hijas preguntarte por qué pasa eso y por qué los medios te hacen eso. Tengo familia, madre y amigos que me preguntan por qué”, finalizó el representante, quien también preside la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes.

