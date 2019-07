Gobernador ofrece entrevista en medio estadounidense

Un Ricardo Rosselló Nevares afeitado y con corbata intentó sin éxito el lunes contestar preguntas de un canal estadounidense, sobre cómo podrá gobernar sin el apoyo de la gente.

“Yo me disculpé, he tratado de remediar mis acciones…”, dijo Rosselló Nevares.

“Se ha disculpado de qué específicamente, señor gobernador”, preguntó Shep Smith de la cadena Fox News. Shepard Smith es el periodista ancla del noticiero del canal Fox. Es el jefe de los periodistas anclas del canal y jefe editor de la división de noticias de ultima hora.

“De todos los comentarios que hice en el chat (de Telegram). Eso es una cosa, hay otro esfuerzo que tiene que avanzar que es batallar con la corrupción…”, contestó Rosselló Nevares.

“Corrupción que se ha implantado en su propia administración. 15 millones y medio de dólares. Y cinco de las personas que estaba en ese chat, usted se deshizo de todos ellos, ahora ellos están fuera del gobierno, pero usted se mantiene. ¿Usted no cree que la responsabilidad final es suya gobernador?”, preguntó Smith.

“Eso es así, pero yo fui electo por el pueblo de Puerto Rico…”, contestó el gobernador.

“Y esa gente está en la calle hoy diciéndole que lo quieren fuera. Ese es el titular en todos los medios del país. Y los políticos de todos los bandos en la isla dicen lo mismo. Usted es un hombre en su isla que está solo. ¿Cuánto usted podrá mantenerse ahí “, le preguntó.

“Mi esfuerzo y compromiso es continuar con algunos de los esfuerzos que he establecido por la gente de Puerto Rico. Eso incluye un plan que ya he circulado inclusive con miembros de la Casa Blanca para batallar con la corrupción”, ripostó.

El gobernador solamente pudo dar el nombre de un alcalde cuando le preguntaron específicamente quien quiere que se quede en el cargo.

“Gobernador, ¿quién ha dado el paso al frente para respaldarlo?”, pregunto el entrevistador.

“Hay muchas personas que me han respaldado…”, contestó.

“¿Quién específicamente?, se le preguntó.

“Hay personas”, contestó.

“¿Me puede dar un nombre, solamente un nombre gobernador?”, se le requirió.

“Mucha gente de la administración”, contestó.

Gobernador, usted no ha sido capaz de darme un solo nombre de una persona en Puerto Rico que se mantiene respaldándolo, ¿eso es correcto?”, le pregunto Smith.

“El alcalde de San Sebastián me apoya”, contestó.

“¿Y el nombre del alcalde es?”, requirió el entrevistador.

“Javier Jiménez, por ejemplo. Hay otras personas en la Cámara de Representantes y en el Senado que también me apoyan que me quede. Así que hay gente que me apoya”, expresó el gobernador.

Las expresiones del gobernante -quien no ha hecho apariciones ante los medios locales hace días- se dan en medio de un masivo Paro General en Hato Rey.

