El gobernador Ricardo Rosselló Nevares le hizo el jueves, un llamado al excoordinador de Revitalización de la Junta de Control Fiscal, Noel Zamot a que hable sobre sus denuncias de corrupción, o de lo contrario, que se disculpe.

“Por supuesto que sí. Yo creo que esto en gran medida se resuelve si el compañero Zamot dice lo que otros han interpretado por él. Hemos escuchado las expresiones de la señora Jaresko después de que salen unas expresiones iniciales que apuntan a que habían vicios de corrupción. Después la señora Jaresko aclara de que no, de que eran meramente unas frustraciones”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

La semana pasada, Zamot, señaló alegadas irregularidades por parte de algunos funcionarios del gobierno. Según indica, estas tienen relación con propuestas de empresas privadas para ejecutar los proyectos de reconstrucción que serían costeados con los 8,200 millones de dólares del Departamento de Vivienda Federal.

“Es importante que el señor Zamot salga y diga esto con claridad. Si hubo algo, que lo señale. Aquí hay cero tolerancia para la corrupción. Si no hubo nada, de la misma forma que lo establezca y acepte que cometió un error. Porque el daño que le hace no es a la Junta, no es a la administración, es a Puerto Rico. Es a Puerto Rico empujando una narrativa que es dañina para nosotros cuando estamos trabajando para erradicar precisamente esos procesos”, añadió Rosselló.

Posponen vista por asesinato de estilista en Corozal

El imputado era expareja de la víctima. (Publicado hace 3 horas)

Esto provocó que figuras políticas le exigieran evidencia, y que de tenerla, acudiera a las autoridades federales y estatales.

“Yo lo invito a que tenga claridad con ese asunto. Si en efecto fue un error, que lo diga. Y si hay alguna imputación que haga que hacer, que la haga de la misma forma”, señaló el primer mandatario del país.