Un tercer y nuevo extracto del chat en la plataforma Telegram de funcionarios del gobierno, junto al gobernador Ricardo Rosselló, revela un llamado a “meterle mano” a quien era el monitor de la Policía, Arnaldo Claudio.

La comunicación muestra cómo el entonces secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario indicó: “Monitor será un dolor de cabeza mayor en el 2020. Tiene agenda pero hay que meterle mano”.

De acuerdo con el chat, el entonces asesor legal del gobernador, Alfonso Orona, dijo que: “Se tiene que trabajar en (Washington) DC, abajo en distrito no vamos a conseguir nada si el USDOJ (Departamento de Justicia federal) no está on board”.

A esto Ramon Rosario le contesta: “Mi opinión es que se debe formar el revolú abajo, arriba y al lado. Si no lo sacan por lo menos se marca… 2 años perdidos y nos han dado duro”.

Incluso, el ex secretario de Hacienda, Raúl Maldonado aparece en el chat y señala que: “Esto hay que pelearlo, además de la junta tendríamos el Tribunal tratando de establecer política pública complicando aun mas el panorama”. Esta es la primera vez que el exsecretario del Departamento de Hacienda sale en los extractos del chat publicados.”

Este grupo de mensajes que se filtran públicamente en medio de una crisis política que atraviesa la Isla.

Este miércoles autoridades federales revelaron tres esquemas de corrupción para obtener fondos federales, dos en el Departamento de Educación y uno en la Administración de Seguros de Salud (ASES).

Entre los acusados por estos hechos figuran: la exdirectora de ASES, Ángela Ávila; el expresidente de la firma BDO Puerto Rico P.S.C, Fernando Sherrer y la exsecretaria de Educación, Julia Keleher. Este último arresto tuvo lugar Washington D.C.

A esa lista también se suman el contratista Alberto Velázquez Piño, quien compareció esta mañana ante el tribunal federal, la contratista Glenda Ponce Mendoza, quien era asistente de Keleher, y su hermana, Mayra Ponce Mendoza.

